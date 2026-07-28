Псковский облсовпроф направит своих представителей на избирательные участки 

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и Общественной палатой Псковской области. Главная цель документа — обеспечение активного участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием, подсчетом голосов и установлением итогов на выборах в Единый день голосования, который пройдет 20 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Подписание соглашения стало важным шагом в консолидации усилий общественности и профсоюзного движения региона для обеспечения легитимности и прозрачности предстоящего избирательного процесса, подчеркнули в облсовпрофе. Стороны договорились о совместной работе по подготовке наблюдателей и обмену опытом в сфере общественного контроля.

Комментируя подписание документа, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул, что профсоюзы имеют богатый опыт участия в электоральных процедурах: «Мы постоянно участвуем в выборных процессах, эта работа не останавливается из года в год. Сама структура профсоюзов — начиная от председателя первичной организации и заканчивая руководством Федерации — строится на выборных должностях. У нас также всё решается путём голосования, которое всегда должно быть прозрачным и честным».

По его словам, сегодня эта работа приобретает особую важность, учитывая ситуацию, в которой находится регион и вся страна.

«Мы живем в условиях колоссального внешнего давления. Эффективно работающие институты гражданского общества и наша избирательная система, признанная экспертами одной из лучших в мире, подвергаются нападкам в попытках расшатать наше общество изнутри. Именно поэтому мы должны как никогда убедительно продемонстрировать, что избирательный процесс в нашей стране — открытый, свободный, профессиональный и по-настоящему легитимный. Это мы и будем делать: продолжим работу в штабе по наблюдению, будем взаимодействовать с экспертами и максимально информировать наш профсоюзный актив о том, что выборы у нас проходят абсолютно честно и открыто», — резюмировал председатель.

В рамках подписанного соглашения Псковский облсовпроф направит своих представителей для работы в качестве общественных наблюдателей на избирательных участках, что станет дополнительной гарантией защиты избирательных прав граждан в Единый день голосования 2026 года.