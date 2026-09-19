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Избирательные участки в Псковской области закрылись после второго дня голосования

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В Псковской области завершился второй день Единого дня голосования. В 20.00 закрылись все 567 избирательных участков. 

По данным Избирательной комиссии Псковской области на 15:00, явка на выборах составляла 23,29% (без учета дистанционного электронного голосования). Проголосовали 99 785 человек, что составляет 23,29% от общего числа избирателей (всего на участках голосуют 441 412 человек). избирателей, включенных в списки – 441 412 человек. Через ДЭГ проголосовали 42 666 человек (явка 79%).

Голосование завершится 20 сентября в 20.00. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

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Единый день голосования-2026

Избирательные участки в Псковской области закрылись после второго дня голосования

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