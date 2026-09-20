Партия пенсионеров может получить госфинансирование по итогам выборов

Партия пенсионеров набирает на выборах более 3% голосов избирателей, следует из данных экзитполов (опросов граждан при выходе с избирательных участков). Таким образом, она сможет получить государственное финансирование.

Согласно данным экзитпола АЦ ВЦИОМ, у Партии пенсионеров 3,3%. По данным экзитпола ИНСОМАР - 3,1%.

В соответствии с законом, политическая партия имеет право на получение средств федерального бюджета, если федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму набрал не менее 3% голосов избирателей. При этом в саму Госдуму Партия пенсионеров, судя по данным экзитполов, не попадает - для этого требуется набрать не менее 5%, пишет ТАСС.