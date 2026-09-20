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Пять партий преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам

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Пять партий, по предварительным данным, преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам, передает корреспондент «РИА Новости».

Фото: Максим Блинов / «РИА Новости»

Согласно первым данным ЦИК, в Госдуму проходят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Таким образом, в Госдуме девятого созыва, предварительно, останется тот же состав партий, что и в нынешнем созыве.

После обработки 18,85% протоколов «Единая Россия» набирает 57,10%, у КПРФ - 13,98%, у ЛДПР - 9,33%, у «Новых людей» - 7,98, у «Справедливой России» - 5,11.

В дистанционном электронном голосовании «Единая Россия» набирает 49,06% голосов, на втором месте в ДЭГ - «Новые люди» с 15,42%, у КПРФ -12,26%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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