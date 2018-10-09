Общество

В Полистовском заповеднике пресечен массовый сбор клюквы

Сразу шесть нарушителей, проникших на территорию Полистовского заповедника для сбора клюквы, были задержаны оперативной группой 9 октября в районе урочища Луги (Локнянский район). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ.

Государственные инспекторы ведут постоянное наблюдение за охраняемой территорией. Так, в районе ур. Луги были обнаружены следы, спрятанные комбайны для сбора клюквы, а также место, где нарушители оставляют автомобиль. Помогли в задержании и фотоловушки, установленные на возможных путях проникновения в заповедник.

Группа нарушителей из шести человек направилась на заповедную территорию целенаправленно, в надежде набрать здесь больше клюквы, чем на разрешенных участках, где ягоды собирают ответственные природопользователи. Охранный рейд был тщательно спланирован, благодаря чему удалось остановить нарушителей до того, как они успели нанести значительный ущерб. У задержанных изъято 3 кг клюквы и машинка для сбора ягод (комбайн).

Администрация Полистовского заповедника напоминает: нахождение на территории без разрешения и сбор ягод, как и любое использование природных ресурсов, влекут за собой административную ответственность и штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Охранные мероприятия продолжаются: госинспекторы регулярно проводят рейды, отслеживаются все дороги и тропы, ведущие в заповедник, используются средства фото- и видеофиксации.