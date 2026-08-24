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В Роскачестве рассказали, как следует хранить лекарства дома

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Неправильное хранение лекарств дома может привести к сильному отравлению, заявил представитель Роскачества.

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«Несоблюдение условий хранения лекарств может не только снизить их эффективность, но и сделать опасными для здоровья. Разные препараты требуют разных условий хранения. Если, например, лекарство нужно содержать в темном месте, а оно находится на свету, в нем могут запуститься химические реакции. Тогда человек рискует отравиться», — сказал представитель Роскачества интернет-порталу NEWS.ru.

По словам представителя Роскачества, лучшим решением для домашней аптечки станет закрытый шкафчик с непрозрачными дверцами или специальный темный контейнер. Как отмечает специалист, такой подход позволит защитить содержимое от попадания солнечного света.

«Лучший вариант для хранения препаратов — шкафчик с непрозрачными дверцами или темный контейнер. Большинство лекарств хранят при комнатной температуре — до плюс 25 градусов. Но если в инструкции указано "прохладное место", температура должна быть не выше +15 градусов. Такие лекарства лучше держать в холодильнике. Также часто встречается рекомендация "хранить в сухом месте", что предполагает влажность не выше 60%», — добавил представитель Роскачества.
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