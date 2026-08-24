В Роскачестве рассказали, как следует хранить лекарства дома

Неправильное хранение лекарств дома может привести к сильному отравлению, заявил представитель Роскачества.

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По словам представителя Роскачества, лучшим решением для домашней аптечки станет закрытый шкафчик с непрозрачными дверцами или специальный темный контейнер. Как отмечает специалист, такой подход позволит защитить содержимое от попадания солнечного света.

«Лучший вариант для хранения препаратов — шкафчик с непрозрачными дверцами или темный контейнер. Большинство лекарств хранят при комнатной температуре — до плюс 25 градусов. Но если в инструкции указано "прохладное место", температура должна быть не выше +15 градусов. Такие лекарства лучше держать в холодильнике. Также часто встречается рекомендация "хранить в сухом месте", что предполагает влажность не выше 60%», — добавил представитель Роскачества.