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Общество

Лев Шлосберг - работникам «Псковпассажиравтотранса»: Если будете молчать, предприятия не будет

22.12.2018 13:02|ПсковКомментариев: 28

Депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг призвал сотрудников ГППО «Псковпассажиравтотранса» к борьбе за сохранение своего предприятия.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в субботу на митинге в защиту «Псковпассажиравтотранса» он подчеркнул, что, если бы сотрудники предприятия могли не работать хотя бы один день, здесь стояла бы тысяча человек.  «Сейчас мы слышали, автобусы едут и гудят, поэтому они здесь с нами», - отметил Лев Шлосберг.

Он напомнил, что в настоящее время крупнейшее государственное  предприятие, которое несет не только автотранспортные, но и социальные функции, оказалось на грани банкротства. «Налоговая инспекция подала в арбитражный суд иск о банкротстве, от того, как закончится процесс, и от того, как будет себя вести администрация области, зависит, выживет ли это предприятие, зависит судьба 2 тысяч человек», - отметил депутат.

Он сообщил, что губернатор Михаил  Ведерников пообещал выделить предприятию 100 млн рублей из бюджета области в следующем году, но  сейчас нужно выделить в несколько раз больше средств, чтобы сохранились рабочие места.

Лев Шлосберг выразил возмущение тем, что во главу предприятия поставили человека из Москвы, не спросив совета ни у тех, кто занимается этой отраслью в регионе, ни у ветеранов. После этого начался настоящий «сбор кассы», отметил «яблочник». «22 и 30 маршруты - это классика мошенничества, это деньги, мешками уходящие за пределы области. Я жду, что проснется прокуратура и  полиция», - сказал он.

По мнению Льва Шлосберга, тот факт, что руководитель предприятия Николай Киянец несколько месяцев не встречался с коллективом, - это признак абсолютного неуважения к людям. «Неуважение к людям - самая главная, большая беда, которая есть не только в Пскове, а вообще в стране», - уверен депутат.

Он поблагодарил профсоюзы, за то, что они получили разрешение на митинг в центре города.  «Нынче это подвиг», - подчеркнул Лев Шлосберг.

«То, что вы пришли сюда, - залог того, что вы можете выжить. Если вы будете молчать, предприятия не будет», - заявил он и призвал сотрудников «Псковпассажиравтотранса» к долгой и тяжелой борьбе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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