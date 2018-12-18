Общество

Участники митинга требуют сохранить ГППО «Псковпассажиравтотранс»

В митинге в поддержку государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс», состоявшемся 22 декабря на Октябрьской площади в Пскове, приняли участие около 600 человек. Гудками автобусов митингующих поддерживали водители «Псковпассажиравтотранса», которые в этот день работали на городских маршрутах.

По итогам состоявшегося в Пскове митинга была принята резолюция в защиту ГППО «Псковпассажиравтотранс». Приводим текст резолюции полностью:

«За последние несколько лет на ГППО «Псковпассажиравтотранс» сложилась критическая ситуация. Вследствие непрофессиональных действий отдельных чиновников администрации Псковской области, хронического недофинансирования региона со стороны Министерства финансов РФ сформировалась неподъёмная для предприятия кредиторская задолженность.

Несвоевременное и не в полном объёме поступление субсидий на покрытие выпадающих доходов по социальным направлениям, в том числе и федеральным обязательствам, приводит к образованию замкнутого круга «финансовой недостаточности». Проводимый в прошлые годы администрацией Псковской области «социальный эксперимент» по передаче на баланс ГППО «Псковпассажиравтотранс» обязательств «школьных автобусов» и обеспечению подвоза учащихся до образовательных учреждений в условиях постоянного недофинансирования данного направления со стороны государства привел к бедственному положению филиалов предприятия, обеспечивающих внутрирайонные перевозки. Продолжается «чехарда» в управлении, за последние четыре года руководство предприятия сменилось трижды, причём аппарат управления постоянно растет.

В результате накопившихся к 2017 году финансовых проблем на предприятии с перебоями стала выплачиваться заработная плата, которая по профсоюзному мониторингу в среднем составляет чуть более 14 тысяч рублей, что в свою очередь ниже средней заработной платы по региону почти на 40%.

Неоднократные попытки выправить положение наталкиваются на прямое саботирование как внутри региона, так и со стороны высокопоставленных лиц финансового блока правительства РФ.

Данные обстоятельства идут вразрез с позицией президента РФ, обозначившего в «майском» 2018 года указе перспективы развития именно регионов, небольших муниципальных образований и министерства транспорта Российской Федерации, о недопущении сокращения или ликвидации муниципальных, региональных предприятий пассажирского транспорта.

В условиях Псковской области, в которой значительное количество (больше, чем в сопоставимой по площади и населению Новгородской области) населенных пунктов с малым числом населения, ГППО «Псковпассажиравтотранс» как социально ориентированное предприятие вынуждено обеспечивать большое количество транспортных маршрутов, которые обслуживают филиалы «Псковпассажиравтотранса» в районах Псковской области. Эти маршруты являются убыточными, но не закрываются из-за необходимости обеспечения транспортной доступности для населения сельских территорий. Коммерческие предприятия однозначно не возьмут на себя такие социальные маршруты безвозмездно, что не снимет, а, наоборот, усилит нагрузку на областной бюджет.

Отдельно стоит отметить, что на ГППО «Псковпассажиравтотранс» работает более 1600 человек, это одно из самых крупных предприятий Псковской области.

Сегодня нужно чётко понимать, что за этими работниками стоят семьи, что у этих людей есть обязательства, в том числе и перед кредитными организациями, у многих жильё в ипотеке.

Порочная практика передачи маршрутов сторонним коммерческим организациям сделала уже два маршрута недоступными для маломобильных групп населения, да и для всех групп населения, поскольку люди просто не влезают в Газели.

Мы, участники митинга в защиту ГППО «Псковпассажиравтотранс», требуем:

От правительства РФ и лично первого заместителя председателя правительства РФ – министра финансов РФ А.Г. Силуанова:

Обеспечить неукоснительное исполнение поручений и указов президента РФ по поддержке дотационных регионов. Обеспечить своевременные и в полном объеме межбюджетные трансферты в дотационные регионы, в том числе Псковскую область, на исполнение государственных обязательств перед гражданами страны.

От администрации Псковской области:

Разработать совместно с руководством предприятия и представить коллективу работников план стабилизации и развития государственного предприятия. Обеспечить меры по недопущению банкротства и закрытия ГППО «Псковпассажиравтотранс».

От руководства предприятия: