Общество

«Дайте работу своим работникам!» - требуют сотрудники «Псковпассажиравтотранса» от руководства предприятия

22 декабря на митинге в поддержку «Псковпассажиравтотранса» работники государственного автопарка выразили протест против привлечения частных перевозчиков к работе на маршрутах, которые обслуживает или до недавнего времени обслуживало их предприятие, сообщает облсовпроф.

«Этим митингом мы опять пытаемся обратить внимание властей на нашу беду», - отметил в своем выступлении механик Игорь Кузьмин. Он напомнил, что в Новгороде тоже развалили государственное предприятие, привлекли частных извозчиков, но в определенный момент им что-то не понравилось, и они ушли. И теперь там пытаются восстановить государственный парк, привлекая для работы на маршрутах автобусы, которые уже являются музейными экспонатами.

Кондуктор Татьяна Иванова в своем выступлении отметила, что, пока губернатор Псковской области ведет переговоры с федеральными органами власти о поддержке предприятия, руководство предприятие приглашает в Псков московских перевозчиков. «И средства предприятия также уходят неизвестно куда, в то время как именно наше предприятие в этих средствах очень нуждается», - подчеркнула Татьяна Иванова. Работник предприятия указала, что сотрудники «Псковпассажиравтотранса» вынуждены работать на невыгодных, не самоокупаемых маршрутах. «Дайте работу своим работникам! И руки прочь от нашего предприятия!» - заявила Татьяна Иванова.

Механик предприятия Николай Козик очень подробно остановился на истории предприятия и заявил, что даже в пост-перестроечные времена государственный автопарк работал успешно и даже находил возможность обновлять подвижной состав. Но с тех пор как в руководстве автопарка появились люди, не являющиеся специалистами в организации работы системы общественного транспорта, проблемы стали нарастать. Ныне действующий руководитель приехал из Москвы с 4 единицами транспорта и с 7 водителями, которым отдали самые доходные маршруты – 30 и 22. «Чуть позже нам объяснили, что это водители – эксперты. Но сразу выяснилось, что они не знают, что такое путевой лист, что они думают, будто это лишь та бумага, в которой делают отметку медики! А билеты для них были вообще новостью! Зачем билеты-то выдавать? И вот эти эксперты работают у нас уже несколько месяцев. Какие они приносят доходы, каким образом организована их работа? Мы видим лишь, что контрольно-ревизорской службе запрещено их проверять, мы видим, что им выдают для продажи любое количество проездных билетов, в то время как для наших кондукторов количество проездных строго лимитировано. Но самое страшное, что все эти доходы уходят от нас! И что от такой помощи получится, кроме банкротства предприятия?» - сказал Николай Козик.

Напомним, что митинг в центре Пскова в защиту «Псковпассажиравтотранса» собрал около 600 участников. К протестной акции присоединились представители КПРФ и «Яблока».