Общество

В Пскове проведут мониторинг состояния дорог и территорий, требующих ремонта и благоустройства

В понедельник, 25 февраля, глава Пскова Иван Цецерский провел очередное совещание с председателями комитетов городской Думы. Как сообщили ПЛН в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова, на встрече присутствовали заместители главы города Елена Полонская и Сергей Гаврилов, председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Григорий Стороненков, председатель комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму Валерий Тюменцев, председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Григорий Турчин, а также специалисты отделов Псковской городской Думы.

Участники совещания обсудили вопросы повышения контроля за запланированными на 2019 год в городе Пскове работами по благоустройству, как городских, так и общественных территорий.

Особое внимание депутаты Псковской городской Думы планируют уделить контролю за уборкой территорий на своих округах, а также провести в марте 2019 года мониторинг состояния городских дорог и общественных территорий, требующих ремонта и благоустройства.

Иван Цецерский подчеркнул, что важно не только контролировать качество уборки городских дорог, но и уделить особое внимание состоянию тротуарных зон и автобусных остановочных комплексов. Также дано поручение проверить, как проводится уборка от снега и наледи пешеходных путей движения к образовательным дошкольным и школьным учреждениям.

По итогам выездных проверок, проведенных депутатами Псковской городской Думы, будут даны поручения в адрес подрядных организаций, а также в адрес ответственных за уборку участков должностных лиц.

В пресс-службе ОМСУ отметили, что совещания с председателями комитетов городской Думы, на которых обсуждаются общегородские вопросы, а также согласовывается график работ на предстоящий месяц, глава Пскова проводит традиционно.