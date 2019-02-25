Общество

Иван Цецерский: Состояние дорожного хозяйства Пскова - ответственность в том числе и властей Псковской области

Состояние дорожного хозяйства Пскова - ответственность в том числе и властей Псковской области. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал глава города Иван Цецерский, комментируя итоги состоявшегося 22 февраля совещания по вопросам содержания дорог областного центра, на котором губернатор Михаил Ведерников дал жесткую критичную оценку текущему положению дел.

В частности, Иван Цецерский выразил недоумение по поводу того, что все критические стрелы были направлены лично в его адрес как главы города, тогда как персональных претензий в адрес сити-менеджера Александра Братчикова не прозвучало. «Глава администрации Пскова по сути участвует в системе совещаний с администрацией области ежедневно. Поручения губернатор дает главе администрации напрямую, напрямую спрашивает с него и за исполнение, но на публичном совещании в пятницу все претензии были адресованы исключительно мне», - заметил Иван Цецерский, подчеркнув, однако, что не снимает с себя ответственности за контроль за работой подрядчиков в плане содержания улично-дорожной сети.

В то же время глава города напомнил, что Псков уже переживал сильнейший снегопад в конце ноября 2012 года, следствием которого стал транспортный коллапс. Однако в той ситуации бывший губернатор Андрей Турчак вместо слов критики предложил главе города конкретную помощь.

Между тем, в этот зимний сезон, по словам Ивана Цецерского, власти города и подрядчики борются со снегом в условиях жесткого недофинансирования из областного бюджета. «На основании межбюджетных отношений городу была предусмотрена целевая субвенция на эти цели в объеме около 300 млн рублей. По факту деньги от этой субвенции перечислены в объеме всего 20%», - констатировал глава города. При этом Иван Цецерский выразил недоумение, что администрация города никак не обозначили перед депутатами гордумы проблему жесткой нехватки финансов. «На «ха-ха» заложили какие-то средства - вдруг проскочит зима неснежная. Но когда в этом году снег шел декабрь, январь и, по сути, февраль, безусловно, нужно было принимать кардинальные меры по увеличению финансирования на уборку и вывоз снега. В адрес главы города и гордумы такой проблемы обозначено не было. Но на сессии 12 февраля, когда мы подняли этот вопрос, было обозначено, что денег не хватает, и у нас было недопонимание, почему администрация города не истребовала средства у вышестоящего бюджета», - пояснил Иван Цецерский.

По его убеждению, администрация Псковской области тоже должна понимать свою ответственность за состояние дорог областного центра, тем более что региональным законодательством четко установлено, что «контроль за деятельностью местной администрации осуществляет администрация Псковской области, а не глава Пскова».

Городская Дума, по словам гостя студии, в ежедневном режиме делает мониторинг уборки города и ведет претензионную работу, не считая того, что в этом направлении делает созданное в структуре администрации Пскова Контрольное управление. Работу в этом направлении депутаты планируют усилить и призывают активизироваться и управление городского хозяйства как заказчика работ по муниципальным контрактам, касающимся уборки улиц. «Мы признали работу УГХ в части контроля за работой подрядчика неудовлетворительной и поставили задачу оценить технические условия уже новых контрактов, которые будут заключаться на 2020 - 2022 годы», - напомнил Иван Цецерский.

Он также рассказал, что по итогам работы по уборке города в январе, которая была признана депутатами гордумы неудовлетворительной, председатели комитетов предложили обратиться в адрес губернатора с просьбой уменьшить премирование главы администрации Пскова. «Однако губернатор отметил, что преждевременно поднимать этот вопрос, и вбивать клин между должностными лицами несправедливо», - пояснил глава города.

Однако по итогам сессии 12 февраля депутаты муниципалитета приняли решение провести мониторинг качества уборки улиц за февраль и заслушать соответствующий отчет администрации. «И если по итогам мониторинга и оценки жителей будет сформирована отрицательная позиция, то однозначно ответственность администрации города, в том числе УГХ и, возможно, главы администрации, наступит», - пообещал Иван Цецерский.

Кроме того, на его взгляд, УГХ как заказчик работ по муниципальным дорожным контрактам должна усилить претензионную работу в отношении подрядчиков. «Если проводить ее в отношении подрядчика каждый день, то люди будут исполнять свои полномочия добросовестно. Только надо вовремя на это указать. Если будет неисполнение условий контракта, применяйте штрафные санкции. А когда их из месяца в месяц не наступает, на мой взгляд, как главы города и руководителя антикоррупционного Совета Пскова, это точно вопрос к правоохранительным органам - почему бездумно подписываются контракты, если есть явное неисполнение их условий. Вот здесь, я убежден, что мы еще поработаем», - резюмировал глава Пскова.