Общество

Иван Цецерский направит Михаилу Ведерникову запрос по поводу открытия завода «Титан-Полимер» в «Моглино»

Глава города Пскова Иван Цецерский направит запрос в адрес губернатора Псковской области по вопросу открытия на территории ОЭЗ «Моглино» завода «Титан-Полимер». Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«И нформацию такого серьезного плана я услышал из уст Игоря Савицкого . Не хочу сказать , что я остался равнодушен к его словам. Они серьезные — и в части того , что город попадает в зону влияния , и что есть примеры , когда проходили чрезвычайные ситуации», - отметил глава Пскова .

«Я не хотел бы, чтоб в Пскове была угроза жизни псковичей. Поэтому сейчас специалисты администрации города и гордумы пытаются оценить, что мы должны делать в этом плане. Однозначно я подготовлю запрос в адрес губернатора. Я не пропущу эту проблему. Если существует хоть какая-то малейшая угроза, надо этот проект либо останавливать, либо делать его максимально экологически безопасным», - подчеркнул Иван Цецерский.

Большую роль в решении вопроса, по его словам, будет играть прокуратура Псковской области и природоохранная прокуратура. «Только их официальная оценка может сыграть роль в законности дальнейших действий», - заключил глава Пскова, заметив, что у городских властей рычагов влияния нет, поскольку ОЭЗ «Моглино» находится на территории Псковского района.