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Общество

Николая Рассадина радует, что у «Титан-Полимера» есть желание вступить в диалог с жителями

28.02.2019 15:53|ПсковКомментариев: 18

Активный участник общественно-политической жизни региона, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин не уверен, что общественные слушания по вопросу открытия в ОЭЗ «Моглино» химзавода «Титан-Полимер» будут проведены. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

С одной стороны, по его мнению, слушания - хорошая инициатива. «Но у меня есть сомнения, что они будут проведены, и что туда пригласят всех», - заметил гость студии.

«Я как скептик никогда не доверяю словам о том, что «мы завтра или послезавтра...» Мне это не нравится. Сделай - отчитайся. Когда будут проведены слушания, когда руководство завода «Титан-Полимер» встретится с гражданами, общественностью, когда оно сумеет убедить жителей Пскова и региона в том, что предприятие не представляет для нас опасности, вот тогда мы сможем говорить о том, можно ли верить в это или нельзя. Я пока не верю даже в то, что будут проведены публичные слушания», - пояснил Николай Рассадин.

В то же время его радует, что со стороны руководства «Титана» есть желание вступить в диалог с жителями, объяснить им, как будет проходить процесс, где и как будет проведена экспертиза, что это за химкомбинат.

Теги: #эхо москвы в пскове #Моглино #ОЭЗ #гайд-парк #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 18Версия для печати
 

 
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Сюжет: Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» Николая Рассадина радует, что у «Титан-Полимера» есть желание вступить в диалог с жителями Иван Цецерский направит Михаилу Ведерникову запрос по поводу открытия завода «Титан-Полимер» в «Моглино» Игорь Девятко положительно оценивает появление «Титан-Полимера» в «Моглино» Михаил Сутягинский: «Титан-Полимер» - это градообразующее предприятие Строгие экологические требования будут предъявляться к заводу «Титан-Полимер» еще на этапе строительства - Виктор Мусатов На заводе «Титан-Полимер» намерены уменьшить негативное влияние на экологию в 1,5-2 раза в процессе работы ГК «Титан» готова выделить 2 млрд рублей подрядчикам при строительстве химзавода под Псковом ГК «Титан» проведет общественные слушания в Пскове по строительству химзавода в ОЭЗ «Моглино» В ГК «Титан-Полимер» ответили на самые важные вопросы о химкомбинате под Псковом Псковское отделение КПРФ намерено провести референдум по вопросу строительства химкомбината под Псковом Игорь Савицкий о «Моглино», «Титан-Полимере», «Зубчатке» и опасениях за Псков и свою семью Михаил Ведерников заключил с ГК «Титан» соглашение об экологическом партнерстве Свыше 76% читателей ПЛН выступили категорически против строительства химкомбината под Псковом Лев Шлосберг: Отдать ОЭЗ «Моглино» под жилую застройку - самое большое благо, которое можно сделать Председатель Общественной палаты: Связанные с моглинским заводом проблемы мы еще не рассматривали ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? «Акценты» Донецкого: Судьба Курил, химкомбинат под Моглино и «Крещендо» - ёк «Дневной дозор»: ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? Игорь Савицкий призвал гендиректора ОЭЗ «Моглино» письменно ответить на его критику Игорь Савицкий: ОЭЗ «Моглино» - это не драйвер развития экономики, а финансовая дыра ОЭЗ «Моглино» и ГК «Титан» переходят к реализации соглашений между Псковской и Омской областями ОЭЗ «Моглино» выделят средства из областного бюджета на приобретение земельного участка для подпроекта «Титан-Полимера» Завод «Титан-Полимер» может открыться в Пскове в начале 2019 года На ярмарке вакансий у стенда «Титан-Полимера» образовалась очередь «Титан» получил свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино» Псковский завод «Титан-Полимер» открыл прием персонала Упаковочное оборудование для «Титан-Полимера» поставит итальянская компания Застроить территорию ОЭЗ «Моглино» коттеджами предлагает Игорь Савицкий Торжественной церемонией вручения резидентам ОЭЗ «Моглино» ключей от заводов завершился первый день выездной сессии ПМЭФ Минпроторг одобрил проект ГК «Титан» по созданию производства в ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич: Именно технологии в «Моглино» позволят сохранить экологию На территории ОЭЗ «Моглино» планируют производить ПЭТФ гранулы и БОПЭТ пленку
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