Общество

Николая Рассадина радует, что у «Титан-Полимера» есть желание вступить в диалог с жителями

Активный участник общественно-политической жизни региона, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин не уверен, что общественные слушания по вопросу открытия в ОЭЗ «Моглино» химзавода «Титан-Полимер» будут проведены. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

С одной стороны, по его мнению, слушания - хорошая инициатива. «Но у меня есть сомнения, что они будут проведены, и что туда пригласят всех», - заметил гость студии.

«Я как скептик никогда не доверяю словам о том, что «мы завтра или послезавтра...» Мне это не нравится. Сделай - отчитайся. Когда будут проведены слушания, когда руководство завода «Титан-Полимер» встретится с гражданами, общественностью, когда оно сумеет убедить жителей Пскова и региона в том, что предприятие не представляет для нас опасности, вот тогда мы сможем говорить о том, можно ли верить в это или нельзя. Я пока не верю даже в то, что будут проведены публичные слушания», - пояснил Николай Рассадин.

В то же время его радует, что со стороны руководства «Титана» есть желание вступить в диалог с жителями, объяснить им, как будет проходить процесс, где и как будет проведена экспертиза, что это за химкомбинат.