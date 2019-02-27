Общество

Псковские коммунисты инициируют референдум по вопросу строительства завода «Титан-Полимер»

1 марта прошло заседание бюро Псковского райкома КПРФ, на котором принято решение инициировать проведение референдума на территории Псковского района по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ, жителям района предлагается задать вопрос, согласны ли они с размещением завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино»?

Как подчеркнули в пресс-службе псковских коммунистов, решение о строительстве завода было принято без обсуждения с жителями города Пскова и Псковского района. Открытие такого производства, по мнению общественности, может вызвать ухудшение экологической обстановки в области.

В связи с этим коммунисты города Пскова и Псковского района примут участие в митинге «За чистоту окружающей среды и достойную жизнь», который состоится 3 марта в 14.00 на территории гайд-парка на Четырех углах.