Общество

Гендиректор «Титан-Полимера» рассказал о практической пользе строительства завода

Генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко рассказал о практической пользе строительства завода для Псковской области в эфире передачи «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он отметил, что завод будет приносить пользу региону уже даже на этапе строительства. «Мы будем строить завод и здесь будут участвовать и ваши компании, будут задействованы все логистические центры Псковской области, медицинские центры, потому что все работники будут проходить обследования. Уже на первом этапе нам нужны будут деревянные поддоны, втулки, упаковка, скрепы и мы готовы заключать контракты с местными компаниями. Много всего, например, у нас будет роба для работников, соответственно, мы будем нанимать и химчистки», - поделился планами Герман Петрушко.

Гость сообщил, что в стране есть заводы со схожим направлением производства, но они все выпускают полимер определенного вида и не могут сделать пленочный полимер, например. Они ограничены в своем ассортименте , и псковский завод будет единственными в России, кто будет делать пленку и волокна.

В заключении генеральный директор «Титан-Полимера» заявил, что в любом случае все замечания и опасения горожан будут учтены и уже скоро будут проведены общественные слушания, о дате которых сообщат дополнительно.