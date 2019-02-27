Общество

Четыре фракции Псковского областного Собрания потребовали вынести на парламентский час вопрос о строительстве завода «Титан-Полимер»

5 марта руководители фракций Псковского областного Собрания Петр Алексеенко (КПРФ), Лев Шлосберг («Яблоко»), Антон Минаков (ЛДПР), Наталья Тудакова («Справедливая Россия») внесли на имя председателя Собрания Александра Котова предложение о рассмотрении на парламентском часе вопроса «О строительстве производственных мощностей ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Яблоко».

Депутаты внесли также проект постановления, в котором предлагается рекомендовать администрации Псковской области: опубликовать соглашение об экологическом партнерстве между администрацией Псковской области и группой компаний «Титан» от 14 февраля 2019 года, обязать резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» провести государственную экологическую экспертизу строительства завода по производству полиэстера и переработке полимеров и опубликовать её результаты, до решения вопроса о выдаче разрешения на строительство провести общественные слушания по вопросу о целесообразности строительства производственных мощностей по производству полиэстера и переработке полимеров ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» на территории Псковской области.

Кроме того, предлагается рекомендовать ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» провести независимую экологическую экспертизу строительства завода по производству полиэстера и переработке полимеров и опубликовать ее результаты.

Соглашение об экологическом партнерстве между администрацией Псковской области и группой компаний «Титан» было подписано 14 февраля 2019 года губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским на российском инвестиционном форуме в Сочи, но до сих пор не опубликовано.