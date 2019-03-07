«Акценты» Донецкого: Битва с «Титаном», казус Киянца и Ганзейская «лужа»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.
Темы выпуска:
Для начала хотел бы поздравить всех женщин и, разумеется, мужчин с самым ярким «гендерным» праздником в нашей стране - Днем 8 марта. Поздравляю! И сразу перехожу к самой громкой и резонансной теме последних дней и недель - предполагаемому строительству в семи километрах от Пскова, в особой экономической зоне «Моглино» крупного химического производства - завода «Титан-Полимер», в связи с чем в минувшее воскресенье в местном «Гайд-парке», Сквере искусств, что на Четырех углах, состоялся самый крупный за последние годы митинг протеста.
Сразу отметим тот факт, что организатором митинга выступил Штаб Навального в Пскове, и это означает одно: псковская внесистемная оппозиция решила всерьез, что называется, «оседлать» стихийный протест горожан. Информация о митинге распространялась в соцсетях, и мероприятие аккумулировало до тысячи человек, а с учетом приходящих и уходящих, до двух тысяч. Во всяком случае организаторы объявили, что собрали в ходе мероприятия 1800 подписей против строительства предприятия.
Всю неделю местные «несистемщики» пребывают в эйфории, выкладывая в Фейсбуках видео и фото по итогам митинга, и тут можно говорить о некотором реальном успехе организаторов. Псковичи пришли в сквер искусств целыми семьями, причем все это новые, незнакомые лица, и картинка действительно выглядит убедительно, - не так, как обычно, когда на мероприятия приходит кучка местных отщепенцев, кочующая с одного протестного междусобойчика на другой. На этот раз определенно получилось, однако признаем, что особой заслуги в том у оппозиционеров нет. Просто тема митинга «взрывная» и резонансная сама по себе.
А тут еще к дискуссии присоединились лидеры общественного мнения. Одним из первых против строительства химкомбината выступил экс-депутат Псковского областного Собрания Игорь Савицкий; затем к предпринимателю присоединились псковские коммунисты, возвестившие о сборе подписей за референдум; в понедельник химической теме отдельный эфир на ютубе посвятил псковский «яблочник» Лев Шлосберг.
Иначе говоря, началась настоящая общественно-политическая движуха, «алхимия слова», способная выдать самые неожиданные для власти реакции. Как общественные, так и политические. Ибо какой же настоящий политик пропустит такую горячую тему и не попытается набрать на ней очки?
Сбор подписей под петициями «против» продолжается как в живую, так и в интернете, на сайте Change.org. Люди попросту не желают жить в непосредственной близости от опасного производства, и сколько бы пиарщики проекта в лице губернской власти или топ-менеджмента предприятия не убеждали нас в обратном, уже само слово «химкомбинат» вызывает у большинства населения негативные чувства, и надо понимать, что перебороть этот негатив будет очень непросто. Тем более, что власть, подписав с предпринимателями документы о намерениях, и на этот раз дала маху, как обычно решив зачем-то тему «затихарить».
А «затихарить» на сей раз не получилось. Живем-то во времена соцсетей. На роток не накинешь платок, тем более если этот роток накидывает на вентилятор. И в интернете пошло вирусное и почти лавинообразное распространение всяческой информации о группе компаний «Титан-Полимер», в том числе, само собой, и резко критического свойства. А вы как хотели? Не в Советском Союзе с его монополией на информацию живем.
Во вторник, 5 марта, генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко и технический консультант «Титан-Полимера», эксперт в области полимеров Виктор Керницкий пришли в студию «Эха Москвы в Пскове» и призвали слушателей не верить в распространяемые слухи о вреде производства полимеров. Мол, это происки конкурентов и просто людей безграмотных. Де, современное химическое производство - вполне безвредно.
А я вот думаю: а не поздно друзья спохватились? То же самое, кстати, касается и информационного блока администрации Псковской области, которая, как мы понимаем, разделяет всю полноту ответственности за происходящее. И вопросы у населения остаются: а не дурят ли нашего брата? Может, под производство полимеров к нам хотят протащить вторую очередь - производство кремния, крайне вонючего и реально опасного?
Аргументы у противников строительства такие. Губернатор Ведерников, де, «приехал и уехал», а «нам тут жить», и детей растить, и без всяких «Титан-Полимеров» онкология в регионе зашкаливает, а тут еще под боком опасная «душегубка». Не получим ли мы взамен за обещанные гипотетические рабочие места испорченный воздух и потенциальные болезни? Сколько свободных мест осталось на кладбище Белый Мох? А уж о макроэкономических выгодах народ наш вообще не задумывается, поскольку все это некие абстракции, а своя экологически чистая рубашка всегда ближе к телу.
На этой неделе логическое продолжение получило расследование Управления Федеральной Антимонопольной Службы по Псковской области в отношении ГППО «Псковпассажиравтотранс», Госкомитета Псковской области по транспорту и администрации Пскова по вопросам организации конкурсных процедур для отбора перевозчиков для перевозки пассажиров на городских маршрутах в Пскове.
Если перевести с языка чиновничьей казуистики на нормальный и общепонятный человеческий язык, то Псковское УФАС выдало администрации Пскова предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения законодательства: в срок до 15 марта администрация Пскова должна расторгнуть допсоглашение с ГППО «Псковпассажиравтотранс», которое нарушает антимонопольное законодательство. Речь о заключении 32-х контрактов с единственным поставщиком услуг - столичной компанией «Стратранс», за что нынешний и.о. руководителя «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец уже был оштрафован.
Здесь напомню, что о своих претензиях к действиям руководства «Псковпассажиравтотранс» Псковское УФАС заявило еще в декабре прошлого года, а в феврале их подтвердило, и прежде всего по поводу передачи нескольких маршрутов «левым» коммерческим структурам: «Мы считаем, что такая передача содержит признаки грубых нарушений антимонопольного законодательства», - заявила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец 19 февраля в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», цитирую далее: «Теперь нам говорят, что предприятие перепродало маршруты, потому что само не может их осуществлять. Тогда отказывайтесь от этой части контрактов, а администрация проведет новые конкурсные процедуры. Вместо этого ГП начало торговать маршрутами. Это что-то новое для нас. Зачем тогда нам вообще нужно такое ГП?».
Действительно, зачем?! И означает ли это, что после 15 марта с улиц города наконец-то исчезнут белые микроавтобусы на маршрутах № 30 и №22, вызвавшие множество нареканий жителей? Нареканий вполне справедливых, особенно относительно передвижения на городских автобусных маршрутах маломобильных граждан и родителей с детьми в колясках.
Здоровые люди могли сколько угодно возмущаться тем, что им предлагают неудобные и тесные, по их мнению, автобусы, в которые нужно входить обязательно через первую дверь, покупая билет у водителя, а выходить через другую, тогда как инвалидам и мамам с колясками оставалось выбирать маршруты с наличием более вместительных автобусов и не крякать.
И я завершаю. Не далее как позавчера глава Пскова Иван Цецерский представил новый эскиз так называемого Ганзейского знака, который установят в Пскове в честь XXXIX Международных Ганзейских дней. Примечательно, что градоначальник представил эскиз не где-нибудь, а на своей странице в Instagramе, сопровидив презентацию такой записью: «С учетом критических высказываний в некоторых СМИ и социальных сетях представляю новый эскиз Ганзейского знака, который появился в ходе консультаций, полученных от автора ганзейского логотипа Игоря Шаймарданова, за что ему спасибо».
Под «критическими замечаниями» градоначальник имел в виду публикации псковских СМИ, в которых рассказывалось о том, что эскиз Ганзейского знака попросту бессовестно «скопипищен» с подарочной ширпотребной «ладьи» с сайта продаж «Авито». Нынешняя же, п определению Цецерского, «русская ладья держится на "волнах истории". Волны изображены в виде рукописных листов, повествующими о славных страницах истории Пскова и России. Композиция передает ощущение движения и пути, что связано со слоганом Псковских ганзейских дней "Путь навстречу"». (Конец цитаты).
Добавлю от себя, что свежий эскиз ничуть не лучше, чем украденный с «Авито», и, видимо, «сооружен» от отчаянья. И тут не совсем понятно, как можно было заложить в фестиваль миллионы бюджетных рублей и умудриться не подумать о пресловутом Ганзейском знаке, раз уж вы решили непременно воткнуть его в псковский пейзаж? По словам Цецерского, оплатить всю затею, опять же, должны некие спонсоры. Вот на хрена нужна псковичам эта бездарная «халява»? Я уж молчу про надувательство с так называемым «конкурсом» эскизов этого самого Ганзейского знака, который провели исключительно для того, чтобы надурить народ.
Между тем один из читателей Псковской Ленты Новостей накануне Ганзы одним из символов Пскова предложил считать «вечную лужу» на улице Яна Фабрициуса, мол, оная лужа и есть подлинный знак стабильности нашей жизни с большой буквы «С» - по этой луже он ходил в детстве, а теперь ходит на работу. И нет у этой «вечной луже» исторического начала и нет ей фигурального конца. Что тут же подтвердили и другие читатели ПЛН в своих комментариях, перечисляя другие «вечные лужи» славного града Пскова, название которого, как мы знаем, означает «плеск, вода».
Псковичи назвали множество адресов не менее «достопримечательных луж», существующих целые десятилетия - по улице Труда от Поземского до Гражданской, на улицах Горького и Люксембург и так далее. Что позволяет город Псков, опять же, исходя из этимологии топонима, считать «вечной лужей».
И вот тут Ганзейская «ладья из золота» от главы Цецерского как раз весьма уместна: пусть плещется себе на «волнах истории», пока не утопнет.
Александр Донецкий