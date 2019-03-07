Общество

«Акценты» Донецкого: Битва с «Титаном», казус Киянца и Ганзейская «лужа»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Алхимия слова. В Пскове продолжается дискуссия вокруг строительства химического завода «Титан-Полимер».

УФАС сказал «Фас!». Псковское УФАС потребовало до 15 марта расторгнуть соглашение с московской компанией «Стартранс».

Лужа как символ «стабильности». Накануне Ганзейского фестиваля состояние псковских тротуаров производит угнетающее впечатление.

Для начала хотел бы поздравить всех женщин и, разумеется, мужчин с самым ярким «гендерным» праздником в нашей стране - Днем 8 марта. Поздравляю! И сразу перехожу к самой громкой и резонансной теме последних дней и недель - предполагаемому строительству в семи километрах от Пскова, в особой экономической зоне «Моглино» крупного химического производства - завода «Титан-Полимер», в связи с чем в минувшее воскресенье в местном «Гайд-парке», Сквере искусств, что на Четырех углах, состоялся самый крупный за последние годы митинг протеста.

Сразу отметим тот факт, что организатором митинга выступил Штаб Навального в Пскове, и это означает одно: псковская внесистемная оппозиция решила всерьез, что называется, «оседлать» стихийный протест горожан. Информация о митинге распространялась в соцсетях, и мероприятие аккумулировало до тысячи человек, а с учетом приходящих и уходящих, до двух тысяч. Во всяком случае организаторы объявили, что собрали в ходе мероприятия 1800 подписей против строительства предприятия.

Всю неделю местные «несистемщики» пребывают в эйфории, выкладывая в Фейсбуках видео и фото по итогам митинга, и тут можно говорить о некотором реальном успехе организаторов. Псковичи пришли в сквер искусств целыми семьями, причем все это новые, незнакомые лица, и картинка действительно выглядит убедительно, - не так, как обычно, когда на мероприятия приходит кучка местных отщепенцев, кочующая с одного протестного междусобойчика на другой. На этот раз определенно получилось, однако признаем, что особой заслуги в том у оппозиционеров нет. Просто тема митинга «взрывная» и резонансная сама по себе.

А тут еще к дискуссии присоединились лидеры общественного мнения. Одним из первых против строительства химкомбината выступил экс-депутат Псковского областного Собрания Игорь Савицкий; затем к предпринимателю присоединились псковские коммунисты, возвестившие о сборе подписей за референдум; в понедельник химической теме отдельный эфир на ютубе посвятил псковский «яблочник» Лев Шлосберг.

Иначе говоря, началась настоящая общественно-политическая движуха, «алхимия слова», способная выдать самые неожиданные для власти реакции. Как общественные, так и политические. Ибо какой же настоящий политик пропустит такую горячую тему и не попытается набрать на ней очки?

Сбор подписей под петициями «против» продолжается как в живую, так и в интернете, на сайте Change.org. Люди попросту не желают жить в непосредственной близости от опасного производства, и сколько бы пиарщики проекта в лице губернской власти или топ-менеджмента предприятия не убеждали нас в обратном, уже само слово «химкомбинат» вызывает у большинства населения негативные чувства, и надо понимать, что перебороть этот негатив будет очень непросто. Тем более, что власть, подписав с предпринимателями документы о намерениях, и на этот раз дала маху, как обычно решив зачем-то тему «затихарить».

А «затихарить» на сей раз не получилось. Живем-то во времена соцсетей. На роток не накинешь платок, тем более если этот роток накидывает на вентилятор. И в интернете пошло вирусное и почти лавинообразное распространение всяческой информации о группе компаний «Титан-Полимер», в том числе, само собой, и резко критического свойства. А вы как хотели? Не в Советском Союзе с его монополией на информацию живем.

Во вторник, 5 марта, генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко и технический консультант «Титан-Полимера», эксперт в области полимеров Виктор Керницкий пришли в студию «Эха Москвы в Пскове» и призвали слушателей не верить в распространяемые слухи о вреде производства полимеров. Мол, это происки конкурентов и просто людей безграмотных. Де, современное химическое производство - вполне безвредно.

Генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко

А я вот думаю: а не поздно друзья спохватились? То же самое, кстати, касается и информационного блока администрации Псковской области, которая, как мы понимаем, разделяет всю полноту ответственности за происходящее. И вопросы у населения остаются: а не дурят ли нашего брата? Может, под производство полимеров к нам хотят протащить вторую очередь - производство кремния, крайне вонючего и реально опасного?

Аргументы у противников строительства такие. Губернатор Ведерников, де, «приехал и уехал», а «нам тут жить», и детей растить, и без всяких «Титан-Полимеров» онкология в регионе зашкаливает, а тут еще под боком опасная «душегубка». Не получим ли мы взамен за обещанные гипотетические рабочие места испорченный воздух и потенциальные болезни? Сколько свободных мест осталось на кладбище Белый Мох? А уж о макроэкономических выгодах народ наш вообще не задумывается, поскольку все это некие абстракции, а своя экологически чистая рубашка всегда ближе к телу.

В общем, на сегодняшний день по поводу предстоящего строительства точно можно сказать только одно: в ближайшие месяцы ситуация вокруг «Титан-Полимера» будет оставаться мощным фактором политической борьбы в регионе, включая, разумеется, все имеющиеся в наличии медиа-ресурсы и соцсети. А уж выиграет нынешняя власть в этой борьбе или проиграет, будет во многом зависеть от тех, кто в это «битве титанов» сойдется, и насколько окажется убедительным. Все мы понимаем, что в нынешней России власть способна продавить все что угодно «через колено», как это случилось, допустим, с пресловутой «пенсионной реформой», но не будет ли это «Пиррова победа»? Вопрос открытый.

На этой неделе логическое продолжение получило расследование Управления Федеральной Антимонопольной Службы по Псковской области в отношении ГППО «Псковпассажиравтотранс», Госкомитета Псковской области по транспорту и администрации Пскова по вопросам организации конкурсных процедур для отбора перевозчиков для перевозки пассажиров на городских маршрутах в Пскове.

Если перевести с языка чиновничьей казуистики на нормальный и общепонятный человеческий язык, то Псковское УФАС выдало администрации Пскова предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения законодательства: в срок до 15 марта администрация Пскова должна расторгнуть допсоглашение с ГППО «Псковпассажиравтотранс», которое нарушает антимонопольное законодательство. Речь о заключении 32-х контрактов с единственным поставщиком услуг - столичной компанией «Стратранс», за что нынешний и.о. руководителя «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец уже был оштрафован.

Здесь напомню, что о своих претензиях к действиям руководства «Псковпассажиравтотранс» Псковское УФАС заявило еще в декабре прошлого года, а в феврале их подтвердило, и прежде всего по поводу передачи нескольких маршрутов «левым» коммерческим структурам: «Мы считаем, что такая передача содержит признаки грубых нарушений антимонопольного законодательства», - заявила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец 19 февраля в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», цитирую далее: «Теперь нам говорят, что предприятие перепродало маршруты, потому что само не может их осуществлять. Тогда отказывайтесь от этой части контрактов, а администрация проведет новые конкурсные процедуры. Вместо этого ГП начало торговать маршрутами. Это что-то новое для нас. Зачем тогда нам вообще нужно такое ГП?».

Руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец

Действительно, зачем?! И означает ли это, что после 15 марта с улиц города наконец-то исчезнут белые микроавтобусы на маршрутах № 30 и №22, вызвавшие множество нареканий жителей? Нареканий вполне справедливых, особенно относительно передвижения на городских автобусных маршрутах маломобильных граждан и родителей с детьми в колясках.

Здоровые люди могли сколько угодно возмущаться тем, что им предлагают неудобные и тесные, по их мнению, автобусы, в которые нужно входить обязательно через первую дверь, покупая билет у водителя, а выходить через другую, тогда как инвалидам и мамам с колясками оставалось выбирать маршруты с наличием более вместительных автобусов и не крякать.

Как видим, не все так безнадежно, как кажется на первый взгляд, и на всякую хитрую пилотку, перефразируя старую поговорку, найдется и свой винт с резьбой, в данном случае от специалистов Псковского УФАС, которые в лице все той же Ольги Милонаец обещали и дальше бдить и проверить буквально каждый автобусный маршрут, осуществляемый на просторах нашей богоспасаемой области.

И я завершаю. Не далее как позавчера глава Пскова Иван Цецерский представил новый эскиз так называемого Ганзейского знака, который установят в Пскове в честь XXXIX Международных Ганзейских дней. Примечательно, что градоначальник представил эскиз не где-нибудь, а на своей странице в Instagramе, сопровидив презентацию такой записью: «С учетом критических высказываний в некоторых СМИ и социальных сетях представляю новый эскиз Ганзейского знака, который появился в ходе консультаций, полученных от автора ганзейского логотипа Игоря Шаймарданова, за что ему спасибо».

Под «критическими замечаниями» градоначальник имел в виду публикации псковских СМИ, в которых рассказывалось о том, что эскиз Ганзейского знака попросту бессовестно «скопипищен» с подарочной ширпотребной «ладьи» с сайта продаж «Авито». Нынешняя же, п определению Цецерского, «русская ладья держится на "волнах истории". Волны изображены в виде рукописных листов, повествующими о славных страницах истории Пскова и России. Композиция передает ощущение движения и пути, что связано со слоганом Псковских ганзейских дней "Путь навстречу"». (Конец цитаты).

Добавлю от себя, что свежий эскиз ничуть не лучше, чем украденный с «Авито», и, видимо, «сооружен» от отчаянья. И тут не совсем понятно, как можно было заложить в фестиваль миллионы бюджетных рублей и умудриться не подумать о пресловутом Ганзейском знаке, раз уж вы решили непременно воткнуть его в псковский пейзаж? По словам Цецерского, оплатить всю затею, опять же, должны некие спонсоры. Вот на хрена нужна псковичам эта бездарная «халява»? Я уж молчу про надувательство с так называемым «конкурсом» эскизов этого самого Ганзейского знака, который провели исключительно для того, чтобы надурить народ.

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Между тем один из читателей Псковской Ленты Новостей накануне Ганзы одним из символов Пскова предложил считать «вечную лужу» на улице Яна Фабрициуса, мол, оная лужа и есть подлинный знак стабильности нашей жизни с большой буквы «С» - по этой луже он ходил в детстве, а теперь ходит на работу. И нет у этой «вечной луже» исторического начала и нет ей фигурального конца. Что тут же подтвердили и другие читатели ПЛН в своих комментариях, перечисляя другие «вечные лужи» славного града Пскова, название которого, как мы знаем, означает «плеск, вода».

Псковичи назвали множество адресов не менее «достопримечательных луж», существующих целые десятилетия - по улице Труда от Поземского до Гражданской, на улицах Горького и Люксембург и так далее. Что позволяет город Псков, опять же, исходя из этимологии топонима, считать «вечной лужей».

И вот тут Ганзейская «ладья из золота» от главы Цецерского как раз весьма уместна: пусть плещется себе на «волнах истории», пока не утопнет.

В том, что к Ганзейскому фестивалю, который состоится вот уже меньше чем через четыре месяца, «вечная лужа» Пскова никуда не денется, сомневаться, увы, не приходится, и не сядут ли организаторы (а вместе с ними и все мы, жители Пскова) в эту самую «вечную лужу позора» по «самое не балуйся»? По-моему, на сегодня этот вопрос вполне риторический. Берегите себя!

Александр Донецкий