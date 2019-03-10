Общество

Константин Вилков: Партия «Родина» определится со своей позиции по «Титан-Полимеру» после заключения экспертов

Партия «Родина» нашла специалиста - кандидата химических наук, который сможет оценить воздействие завода «Титан-Полимер» на экологию Пскова, заявил председатель совета регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков в эфире программы «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Также он отметил, что участие в митинге против строительства «Титан-Полимера» «Родина» не принимала и не собирается до того момента, как будут обнародованы все документы и планы строительства завода. «Я не готов дать какую-то оценку. Мне нужно посмотреть технологию производства, проект и всю информацию. Только тогда можно будет что-либо говорить. Именно для этого мы нашли специалиста, который научно сможет оценить все за и против», - заявил Константин Вилков.

Политик обратил внимание, что если завод будет отвечать интересам жителей, даст экономический толчок региону и будет экологически безопасен, партия «Родина» будет выступать за его строительство. Однако отметил, что пока, без официальных документов, говорить можно что угодно, нужно дождаться официальных экспертиз.