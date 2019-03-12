Общество

Информационный офис «Титан-Полимер» откроется в Пскове 18 марта

С понедельника 18 марта в Пскове на улице Ленина, 17 откроется информационный офис псковского завода «Титан-Полимер», где все желающие смогут получить ответы на свои вопросы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 14 марта, на пресс-конференции сообщил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан», ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Михаил Сутягинский.

Он отметил, что группа компаний пришла в Псковскую область, сравнив ее условия с предложениями других регионов. «Мы посчитали, что именно здесь наш проект может быть взаимовыгодным, как для жителей региона, так и для ГК «Титан», - добавил Михаил Сутягинский.

«Мы гарантируем безопасность и экологичность нашей продукции, поскольку мы имеем все регламентационные сертификаты, в том числе, европейского образца. Это позволяет нам зайти в принципе в любой регион без ограничений. Мы работаем со всеми классами опасности. Все наши предприятия имеют лицензии. У нас есть опыт, что такое выбросы и стоки, мы знаем. С 1995 года группа компаний занимается не только производством химии, но и тем, как уменьшить негативное влияние на экологию», - поделился председатель Совета директоров ГК «Титан».

По его словам, самые большие выхлопы создает автомобильный транспорт, а не промышленность, особенно в тех регионах, где промышленность развита слабо, как, например, в Псковской области.

Напомним, ГК «Титан», в состав которой входит около 20 компаний в России и СНГ, планирует построить на территории особой экономической зоны «Моглино» завод по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТФ-гранул. Первая очередь предполагает выпуск биаксиально-ориентированной пленки (БОПЭТ) мощностью до 70 тысяч тонн в год. Во второй очереди «Титан-Полимер» планирует выпускать гранулы полиэтилентерефталата (ПЭТФ) с заявленной мощностью в 170 тысяч тонн в год.

Поскольку речь идет о двух производствах, то класс опасности и размер санитарной зоны у них будет различный. Производство ПЭТФ-гранул будет с установленной сантирно-защитной зоной не более 500 метров, класс опасности – II, БОПЭТ-пленок – не более 100 метров, класс опасности – IV.

Объем инвестиций превысит 13 млрд рублей. Инвестор планирует создать около 500 рабочих мест (200 сотрудников потребуется для производства БОПЭТ-пленки и 300 - для ПЭТФ-гранул).