Общество

Взрыва на псковском заводе «Титан-Полимер» быть не может - Михаил Сутягинский

Никакого взрыва на псковском заводе «Титан-Полимер» быть не может. С таким заявлением выступил сегодня, 14 марта, на пресс-конференции председатель Совета директоров АО «ГК «Титан», ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Михаил Сутягинский.

«В реакторе по производству ПЭТФ будет только две атмосферы. В велосипедной камере атмосфер больше, чем в нашем реакторе. Никакого взрыва на этом заводе быть не может», - подчеркнул он.

Михаил Сутягинский также отметил, что производство подобного класса в Европе относится к третьему классу опасности, но в России требования гораздо жестче, поэтому это будет второй класс опасности, который будет подтвержден после прохождения всех экспертиз.

Технический консультант ООО «Псковский завод «Титан-Полимер», президент ассоциации производителей ПЭТФ (2013-2017 годы), кандидат технический наук Виктор Керницкий в свою очередь обратил внимание, что ему приходилось слышать от псковичей ошибочные мнения о ядовитости терефталевой кислоты, сырья для изготовления полиэтилентерефталата.

«Терефталевая кислота - это порошок, его нужно 1440 грамм съесть, чтобы умереть. Разве можно представить себе человека, который съест такое количество этого вещество. Лимонной кислоты нужно съесть больше, чтобы умереть», - заверил он.

Кроме того, Виктор Керницкий напомнил, что единственная труба на заводе - это труба котельной, «из которой даже дыма не будет видно».