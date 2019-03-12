Общество

Михаил Ведерников: Перчиковы находятся в непростой жизненной ситуации и самим им справиться будет сложно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал всех быть терпимее и внимательнее друг к другу, особенно к своим и чужим детям. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг семьи Перчиковых, проживающих в деревне Томсино Себежского района.

Фото: «Медуза»

Глава региона отметил, что областные власти разбираются с ситуацией. «Работа еще идет, но история беспокоит всю страну. Поэтому поделюсь первыми результатами», - написал Михаил Ведерников.

Прежде всего, он написал несколько слов в защиту жителей Томсино. По словам губернатора, ситуация дошла до такой точки кипения, что некоторые одиозные личности готовы их чуть ли не демонизировать. «Есть факт: первыми на помощь семье, которая сообщила о своих трудностях, пришли именно они!!! Как в самом начале Перчиковым помогали поднимать хозяйство, так и впоследствии многие переводили средства по опубликованным в сети реквизитам. И игнорировать это несправедливо», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что Перчиковы объективно находятся в непростой жизненной ситуации. К напряжённым отношениям с соседями прибавились трудности по работе, и без вмешательства властей им справиться будет сложно. «Мы приложим все усилия, чтобы семья смогла переехать, а Елена Перчикова устроилась на работу и получила среднее профессиональное образование (сегодня ей это предложили). Если необходимо, предложим и помощь психолога Тасе – за 5 лет девочка поменяла 5 школ, что вместе с этой конфликтной ситуацией могло оказать на неё тяжёлое эмоциональное воздействие», - заверил глава региона.

Фото из Instagram губернатора

Михаил Ведерников отметил, что Елена Перчикова до сих пор имеет прописку в Санкт-Петербурге и отказывается даже от временной регистрации, поэтому не все можно сделать за счёт бюджета региона. К решению вопроса подключится Фонд развития Псковской области, также будет обсуждаться возможность помощи семье с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Беловым.

«Юридическую оценку случившемуся дадут правоохранительные органы, но в остальном мы будем держать ситуацию под пристальным контролем. Комиссия продолжит свою работу до полного решения конфликта. ️От себя лично добавлю, что эта история глубоко ранила всех, кто оказался в неё вовлечён. Призываю всех быть терпимее и внимательнее друг к другу, особенно к своим и чужим детям. Легко даются только необдуманные поступки и решения, которые могут привести к тяжёлым для окружающих последствиям. Всем мира и добра», - заключил Михаил Ведерников.