Общество

Семья Перчиковых покинула деревню Томсино

Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района переехала в Великолукский район, где приобрела частный дом. Об этом ТАСС сообщила глава семьи Елена, которая намерена продолжить работу в регионе в сфере здравоохранения, так как у нее есть опыт работы в хосписе с тяжелобольными пациентами.

Ранее в семье Перчиковых заявили, что после обращения к главе государства с просьбой о покупке мини-трактора у семьи резко испортились отношения с односельчанами. Елена утверждала, что в их адрес даже поступали угрозы. Поэтому семья приняла решение покинуть Томсино и переехать либо в другой муниципалитет Псковской области, либо в Ленинградскую область.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова вместе с Еленой Перчиковой 22 марта совершила поездку по нескольким волостям южных районов области, в рамках которой женщина смогла детально познакомиться с вариантами возможного трудоустройства и проживания. Рассматривались исключительно частные дома, так как семья планирует продолжать вести приусадебное хозяйство.

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Сама Елена Перчикова имеет прописку в Санкт-Петербурге. В деревню Томсино Себежского района Псковской области вместе с 11-летней дочерью Тасей она переехала в мае прошлого года. В конце 2018 года школьница написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросила помочь ее семье, после чего, по версии ряда СМИ столкнулась с травлей односельчан.

Несмотря на то, что Елена и Таисия Перчиковы имеют петербургскую прописку, по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональные власти оказывают Перчиковым всестороннюю поддержку. Кроме того, к вопросу подключился и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.