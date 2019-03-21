Общество

Областные власти помогают Елене Перчиковой с поиском нового дома и трудоустройством

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова вместе с Еленой Перчиковой в пятницу, 22 марта, совершила поездку по нескольким волостям южных районов области, в рамках которой женщина смогла детально познакомиться с вариантами возможного трудоустройства и проживания. Работа проведена в продолжение заседания межведомственной комиссии, созданной по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, Елена Перчикова рассматривала исключительно частные дома, так как планирует продолжать вести приусадебное хозяйство.

Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение.

До начала объезда в Томсино детский омбудсмен пообщалась с Тасей Перчиковой. «Безопасности ребенка ничего не угрожает, но ей необходима специализированная психологическая помощь», — заметила Наталия Соколова и добавила, что семья и дальше будет находиться на контроле и сопровождении.

Напомним, Елена Перчикова имеет прописку в Санкт-Петербурге. В деревню Томсино Себежского района Псковской области вместе с 11-летней дочерью Тасей она переехала в мае прошлого года. В конце 2018 года школьница написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросила помочь ее семье, после чего, по версии ряда СМИ столкнулась с травлей односельчан.

Несмотря на то, что Елена и Таисия Перчиковы имеют петербургскую прописку, по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональные власти оказывают Перчиковым всестороннюю поддержку. Кроме того, к вопросу подключился и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.