Общество

В ситуации с семьей Перчиковых в Псковскую область приедет разбираться депутат Госдумы Антон Морозов

В ситуации с семьей Перчиковых в Псковскую область приедет разбираться депутат Госдумы (ЛДПР) Антон Морозов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«В связи с неоднозначной историей, произошедшей в Себежском районе с 12-летней Тасей Перчиковой, по поручению председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского 25 марта в наш регион приезжает депутат Государственной Думы фракции ЛДПР, курирующий региональное отделение партии Антон Юрьевич Морозов», - сообщили в региональном отделении.

Запланирована поездка в Себежский район, чтобы лично на месте разобраться в непростой ситуации.