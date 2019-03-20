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Общество

Дмитрий Шахов: Ситуация вокруг семьи Перчиковых непростая

20.03.2019 13:40|ПсковКомментариев: 0

Ситуация вокруг семьи Перчиковых непростая. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Мне в этой истории не нравится то, что в соцсетях раздуваются неправильные выводы, таким образом возможна угроза сильного психологического урона как взрослым, так и детям», - подчеркнул омбудсмен.

Дмитрий Шахов в ходе беседы также пояснил, что все вопросы к семье должны разбирать квалифицированные специалисты: «Я надеюсь, что комиссия разрешит данную ситуацию».

«Если будет подана жалоба уполномоченному по правам человека о нарушении чьих-либо прав, то я в данную ситуацию вмешаюсь», - заявил омбудсмен.

По словам Дмитрия Шахова, в данной ситуации он видит ущемление прав именно ребенка. Травля девочки, организованная в Сети, жителями деревни, распространение непристойных фотографий в интернете могут нанести ребенку психологическую травму.

Теги: #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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