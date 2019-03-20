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Общество

Михаил Ведерников договорился с Александром Бегловым о помощи семье Перчиковых

20.03.2019 16:54|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым вопрос оказания помощи семье Перчиковых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников рассказал Александру Беглову о ситуации и о том, чем администрация Псковской области помогает семье, оказавшейся в трудном положении. Ответ от петербургских властей не заставил себя долго ждать - они тоже со своей стороны окажут помощь школьнице и ее маме.

Напомним, Елена Перчикова имеет прописку в Санкт-Петербурге. В деревню Томсино Себежского района Псковской области вместе с 11-летней дочерью Тасей она переехала в мае прошлого года. В конце 2018 года школьница написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросила помочь ее семье, после чего, по версии ряда СМИ столкнулась с травлей односельчан.

Несмотря на то, что Елена и Таисия Перчиковы имеют петербургскую прописку, губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил, что власти Псковской области окажут поддержку семье Перчиковых всестороннюю поддержку. В частности, речь шла о трудоустройстве мамы, получении ею среднего профессионального образования, помощи в случае переезда семьи на новое место жительства. Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова заявила о готовности помочь с оказанием Тасе психологической помощи.

Источник: Псковская Лента Новостей
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