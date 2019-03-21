Общество

Вопросы об экологической безопасности «Титан-Полимера» рассмотрят на 21 сессии Псковской городской Думы

На 21 сессии депутаты Псковской городской Думы заслушают информацию от администрации Псковской области об экологической безопасности завода «Титан-Полимера». Сама сессия начнется 27 марта в 10.00. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в проекте повестки дня сессии включено 44 вопроса, касающихся жизнедеятельности города. Среди них - о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», о назначении публичных слушаний по проекту Решения Псковской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Псков», об утверждении Положения о порядке использования официальной символики 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

Также в повестке - вопросы по кадрам, распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда. Планируется, что депутаты рассмотрят вопросы о награждении медалью города «За заслуги перед Псковом», Почетной грамотой и Благодарственным письмом Псковской городской Думы и заслушают информацию администрации города об организации уборки Пскова.