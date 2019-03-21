Общество

Денис Иванов о строительстве «Титан-Полимера»: Некоторые любят сначала поорать, а потом начинать разбираться в сути

История о вреде химзавода «Титан-Полимер», который планируется построить на территории особой экономической зоны «Моглино», высосана из пальца. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов.

По его мнению, историю с открытием химзавода «как-то некрасиво раскачали». «Вроде бы позитивная история. Каждый хочет гордиться своим городом, а где на это все денег взять? К сожалению, серьезных предприятий, которые обогащали бы бюджет налогами, у нас нет. И тут замаячила возможность быть хоть чуть-чуть независимыми, и тут тебе раз - и появляется интервью господина Савицкого (предпринимателя Игоря Савицкого - ред.). На пустом месте, высосанное из пальца», - отметил Денис Иванов.

По его словам, класс опасности завода «Титан-Полимер» будет ниже, чем класс опасности птицефабрики «Назия», по поводу которой уже прозвучали опасения, что ее из-за химзавода якобы придется закрыть, тем самым лишив работы 600 человек. «Давайте тогда про птицефабрику поговорим. Если там класс опасности выше, и про это все молчат, то говорить про вредность химзавода «Титан-Полимер» просто смех. Понимаю, что люди хотят повозмущаться, но это пока что недовольство на ровном месте: никто ни о чем не знает, а шумиху и зарабатывание политических очков уже развели», - констатировал депутат. По его мнению, «везде есть люди, которые любят вначале поорать, взбудоражить общественность и только потом уже начинать разбираться, а должно быть наоборот».

Ситуацию с раздуванием негативного общественного резонанса вокруг строительства завода Денис Иванов назвал «очень некрасивой историей». «Нужно радоваться этому, а не лодку раскачивать. Если мы так боимся новых производств, зачем тогда столько денег в «Моглино» вкатали? Или мы хотим, чтобы якорный резидент сказал "ёпрст, и чего мне с ними дела делать!", развернулся и ушел? И тогда мы опять с голой задницей останемся», - подчеркнул Денис Иванов.

Также лидер думских единороссов полагает, что нужно дождаться результатов экспертизы проекта строительства химзавода в «Моглино» и если она подтвердит, что класс безопасности производства не будет превышать допустимых пределов и не повлечет вред экологии, дать инвесторам спокойно работать.