Общество

Футбольные команды школ-интернатов в Красногородске сыграли товарищеские матчи

Подопечные Красногородской специальной школы-интерната и Красногородской школы-интерната «Агрошкола» встретились и сыграли несколько товарищеских футбольных матчей. Встречи прошли в рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч Дружбы», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке FIFA. В матчах поучаствовало около 50 ребят, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе школы-интерната.

Воспитанники школ-интернатов сыграли 6 матчей – 4 по стандартному футболу и 2 – по football3. Игры проходили в два дня – в первый из них ребята играли в зале, а во второй, наконец, сумели выбраться на открытую площадку после долгого зимнего перерыва. «Нашим ребятам очень понравилось. Решили, что будем проводить такие встречи регулярно!» – поделилась впечатлениями педагог-психолог Красногородской специальной школы-интерната.

Напомним, что в рамках проекта «Мяч дружбы» воспитанники 9 интернатных учреждений Псковской области дополнительно занимаются футболом в секциях с 2017 года, а с сентября 2018 года играют и в football3 – разновидность футбола, ориентированную на честность, диалог и взаимоуважение. Одна из главных задач проекта – социализация детей, поэтому ребята уже давно общаются и играют друг с другом на весеннем турнире «Маленькие сердца» и осеннем футбольном фестивале. Товарищеские матчи между учреждениями – возможность для ребят лишний раз встретиться со сверстниками, завести новые знакомства и попробовать свои навыки в новой обстановке.

Польза от товарищеских игр между учреждениями состоит еще и в том, что дети с особенностями и задержками в интеллектуальном развитии могут общаться и играть с другими ребятами наравных. Они не остаются изолированными, чувствуют свою значимость в соревнованиях. Занятия football3 для таких ребят особенно важны, потому что они не только играют с мячом, но и обсуждают, спорят, аргументированно защищают свою позицию, учатся решать возникающие на поле конфликты.

Вскоре товарищеские матчи между собой сыграют дети из интернатных учреждений в Опочке и Великих Луках. А уже в конце апреля – начале мая дети облачатся в свою новую футбольную форму и отправятся на первые отборочные матчи турнира «Маленькие сердца».