Спорт

Занятие по футболу в рамках всероссийского проекта провели в псковской школе №17

Необычный урок физкультуры прошел для учащихся 5а класса псковской средней школы №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фотографии: Андрей Лупанов

В рамках реализации всероссийского образовательного проекта «Футбол в школе» в Псковской области всё большее количество учебных заведений внедряют эту игру в программу уроков физической культуры.

Наставниками школьников выступили тренер спортивной школы «Стрелы» Илья Орлов и юные футболисты, родившиеся в 2011 году, Матвей Сысоев и Арсений Зинадворов.

Урок прошёл в атмосфере дружелюбия и сотрудничества, дети осваивали различные техники ведения мяча. В завершение занятия девочки и мальчики разделились на команды и провели футбольный матч.