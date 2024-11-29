Спорт

Присоединят ли ФК «Псков» к «Стреле», рассказала глава спорткомитета

Врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможной реструктуризации футбольного клуба «Псков» и переходе юных воспитанников ФК в детскую футбольную школу «Стрела». Напомним, ранее о наличии таких планов у псковского руководства заявил президент объединения федераций футбола «Северо-Запад» Николай Голубев.

О том, что знает о таких планах, но пока не посвящен в детали перевода юных футболистов, Псковской Ленте Новостей также рассказал директор «Стрелы» Андрей Аленичев.

Как сообщила сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) временно исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова, информация о реструктуризации футбольного клуба появилась после внутреннего собрания, на котором присутствовали представители органов исполнительной власти региона и города, руководители клуба «Псков» и федерации футбола.

Основная цель совещания, по ее словам, заключалась в обсуждении мер поддержки футбола в регионе.

«Цель мероприятия, цель совещания - поддержка футболу в целом, причем не только городу Пскову, а в целом по области, муниципалитетам, Великим Лукам, потому что у нас две организации участвуют в ЮФЛ. Это футбольный клуб "Псков" и СШОР "Экспресс", Великие Луки», — уточнила Галина Овсова.

Она также подчеркнула, что информация о совещании была предоставлена некорректно.

«Но информация была недостоверная, предоставлена по итогам этого совещания не нами, это было закрытое совещание, и мы обсуждали другую тематику. Участники совещания были удивлены такой статье, комментарию, который сделал президент МРО Северо-Запада, он же его сделал на основании полученной какой-то информации. Так вот, источником были не мы», — добавила Галина Овсова. В завершение гостья студии подтвердила, что никаких решений о реструктуризации футбольных клубов принято не было.

«Если бы мы говорили, прорабатывали вопрос, или хотя бы уже какие-то были наработки, допустим, предпосылки к решению объединения, я бы еще поняла, что такую информацию, то есть уровень доведенной информации до МРО Северо-Запада, и на основании этого они сделали комментарий, на самом деле это, наверное, не очень профессионально, потому что решений не было никаких принятых», — подытожила Галина Овсова.

Ранее Счетная палата Псковской области в рамках проведенной проверки законного и эффективного использования бюджетных средств выявила нарушения в работе комитета по спорту Псковской области.

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Также обнаружены многочисленные нарушения законодательства в деятельности футбольного клуба «Псков».

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Помимо этого, выяснилось, что директор ФК «Псков» в нарушение установленного порядка премировал себя почти на полмиллиона рублей.