Спорт

В Пскове прошел финал кубка по мини-футболу «Вызов» «Трудовые резервы»

В Пскове прошел финал кубка по мини-футболу «Вызов» «Трудовые резервы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

В соревнованиях по мини-футболу принимали участие команды трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений, силовых ведомств и служб города Пскова. Псковский облсовпроф традиционно выступил генеральным партнёром и спонсором турнира, поддерживая спортивные соревнования профсоюзного актива.

Победителем серебряной лиги стала команда УМВД России по Псковской области (профсоюз ГУ и ОО). В золотой лиге первое место одержала команда Псковской таможни (профсоюз ГУ и ОО), второе место завоевала команда Реставрационных мастерских (профсоюзная организация в стадии создания), третье место за командой прокуратуры Псковской области (профсоюз ГУ и ОО).