Общество

Псковские депутаты предлагают создать Общественный наблюдательный совет по контролю за строительством «Титан-Полимера»

Создать Общественный наблюдательный совет по контролю за соблюдением норм экологической безопасности со дня начала строительства химзавода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» предлагают депутаты Псковской городской Думы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие рекомендации в адрес администрации Псковской области и руководства завода «Титан-Полимер» были озвучены на сессии гордумы 27 марта.

Коммунист Александр Баев назвал решение о создании такого органа преждевременным.

«Разрешение на строительство еще не получено, а мы уже хотим что-то контролировать», - заметил он. Эсер Олег Брячак высказал мнение, что такой наблюдательный совет - «хоть что-то, что мы можем сделать».

Присутствующий на сессии секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах сообщил, что палата относится к вопросу строительства завода «просто и в то же время ответственно». «Раз такая идея заявлена, значит, нужен общественный контроль, чем Общественная палата и занимается», - пояснил он. «Мы не делаем выводы, мы слушаем представителей завода, представителей народа и пытаемся объяснить. Давайте попытаемся что-то услышать, а если что-то непонятно, привлечем экспертов, которым вы доверяете», - пояснил Анатолий Мультах.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время руководство ГК «Титан» планирует направить группу псковичей в Омск для знакомства с подобным производством, чтобы они засняли увиденное на видео и рассказали об этом жителям региона.