Общество

Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для диалога с бизнесом, общественностью и депутатами

«Мы абсолютно открыты для общения и с бизнесом, и с общественностью, и с депутатами - нам нечего скрывать», - с таким заявлением выступил на очередной 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва гендиректор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко в рамках парламентского часа, посвященного строительству предприятия по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так он прокомментировал замечания депутата от фракции ЛПДР Антона Минакова о большом общественном резонансе. Герман Петрушко в ответ заверил, что инвестор готов к диалогу, а представители ГК «Титан» готовы войти в состав любых общественных комиссий.

«Мы дали согласие, что псковичи организуют общественную группу, которая сможет ознакомиться с производством в Омске. Они увидят, как устроена наша работа, каких успехов мы достигли, как мы трансформировали бывший завод, который сегодня поставляет продукцию более, чем в 40 стран мира», - добавил гендиректор завода «Титан-Полимер».

Отвечая на вопрос, почему общественные слушания по проекту перенесены на позднюю осень, Герман Петрушко отметил, что завод «Титан-Полимер» состоит из двух частей. «Для БОПЭТ-пленок - это 4 категория опасности, здесь нам не нужно проходить какие экспертизы и обсуждения, а по ПЭТФ-гранулам проект еще не готов, поэтому это осень. Мы предполагаем, что проект будет готов в октябре-ноябре с уже произведенными экспертизами, тогда будет и предмет для организации публичных слушаний», - пояснил он.