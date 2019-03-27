Общество

Алексей Севастьянов о негативе вокруг «Титан-Полимера»: Узнать не захотели, а спичку в стог сена закинуть быстро получается!

Вопросы по поводу открытия в ОЭЗ «Моглино» завода «Титан-Полимер» «подтаяли», что говорит о том, что данное производство, по мнению общественности, уже не так опасно. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, такое мнение в рамках парламентского часа перед сессией Псковского областного Собрания высказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Алексей Севастьянов.

«Вижу, что вопросов (по поводу строительства завода - ред.) стало очень мало, и что это предприятие, получается, что уже не столь опасно», - заметил депутат. В то же время он апеллировал в адрес «любимой оппозиции, которая все время за промышленность, за подъем села, но при этом свинокомплекс нам не надо, свалку в городе не надо, в районе тоже не надо - где угодно, только не у нас. Так устроен человек».

«А то что люди вышли на улицы, это вопрос к нам с вами, а не к исполнительной власти. Мы здесь представители народа, и мы у исполнительной власти раньше должны были это спросить. Как нам сегодня сообщила вице-губернатор Нинель Салагаева, они шли законными путями, согласно Положения «Моглино». Это мы не знали обо всем этом. Может, мы не хотели узнать? Может, было проще кинуть тему в прессу и выгнать народ на площади, чем самим узнать? - задался вопросом Алексей Севастьянов. - Это вопрос к депутатам и частично к администрации области, почему мы так общаемся, почему раньше об этом не узнали. А сегодня вопросы-то подтаяли. А вот спичку в стог сена закинуть у нас быстро получается!»

«Мы все виноваты. Все допуски есть, они это знали и не видели в этом шума, а мы от незнания начали высказывать свои мнения и выступать на площади, показав тем самым свою некомпетентность», - заключил Севастьянов.