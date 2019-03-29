Общество

«Акценты» Донецкого: Страсти по «Титану», улица имени Маймина и пятилетка под брендом «дрампуш»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Титаническое напряжение. Всю неделю в Пскове спорили о строительстве химзавода «Титан-Полимер».

Свои. На сессии Псковской городской Думы утвердили список знаменитых псковичей, достойных называть улицы города.

Пятилетка «дрампуш». Чего достиг Псковский театр драмы имени Пушкина за пять лет после ребрендинга?

Всю неделю в Пскове кипят (или горят, это уж кому какая метафора ближе) страсти по предполагаемому строительству химического завода «Титан-Полимер». Хроника событий здесь такая. В субботу, 23 марта, на площади Ленина прошел второй по счету митинг горожан против захода в регион, а именно в особую экономическую зону «Моглино», группы компаний «Титан». В среду, 27 марта, экологическую безопасность предприятия обсуждали на сессии Псковской городской Думы.

В четверг, 28 марта, в ходе «парламентского часа» на сессии псковского областного Собрания. Словом, «лучшие люди города», самые политически активные и к тому же облеченные властными полномочиями, обсуждали строительство «Титан-Полимера», что называется, «с глубоким проникновением» в проблему. Иногда переходя на личности, куда ж без этого? «Pro et contra» это всегда и про зашкаливающие эмоции тоже, и сейчас, на волне всеобщего хайпа, уже можно сделать первые предварительные выводы.

Что касается митинга, то политические наблюдатели во мнениях разошлись. Одни посчитали, что субботняя акция заметно уступала первой, прошедшей в начале месяца, — и была чересчур политизированной. Другим, напротив, показалось, что митинг удался: наконец-то псковская оппозиция смогла оседлать действительно волнующую население тему. Даже пресловутая пенсионная реформа полгода назад не собирала столь массовую аудиторию.

Кто-то может подумать, что пятьсот-восемьсот человек для более чем двухсоттысячного Пскова — это не очень внушительная акция, не способная заставить власти передумать и отказаться от своих планов, но в том-то вся и штука, что на митинги против «Титан-Полимера» приходят новые люди, ранее никак не замеченные в политическом активизме.

А это и есть тренд: совсем не «ба! Знакомые всё лица», а простые горожане, обеспокоенные фактом возведения под боком потенциально опасного производства, готовы к самым активным действиям. А если посмотреть на собираемые организаторами митингов «живые подписи» псковичей (коммунисты уверяют, что уже собрали 20 тысяч автографов), так масштаб социального протеста становится еще более ощутимым и зримым. За каждым, кто пришел на митинг ногами, стоят десятки тех, кто не пришел.

И, похоже, оппозиция, причем оппозиция консолидированная, впервые понимает, что за ней сейчас реально стоят широкие массы. И грех этой возможностью не воспользоваться.

А о степени накала страстей свидетельствует хотя бы тот факт, что когда представитель ГК «Титан» решил выступить на митинге, его пришлось буквально физически защищать от разгневанных псковичей, что псковичей, конечно, не красит, но лишний раз свидетельствует о том поистине титаническом социальном напряжении, которое возникло у жителей Пскова в связи со «стройкой века».

Отсюда второй вывод: власть профукала проблему. Псковские чиновники (а вместе с ними и инвестор) весь прошлый год были отчего-то свято уверены, что смогут зайти в регион «тихой сапой». Да явно недооценили протестный потенциал псковичей, которые по другим политическим вопросам всегда оказывались на удивление инертны. Но в этот раз инертный газ кухонного недовольства внезапно взорвался митинговыми страстями и нарастающей активностью в интернете.

Слоганы «Титан, уходи» и всяческого рода уничижительные картинки так и мелькают перед глазами любого пользователя социальных сетей. И вот этот спонтанный протест, это хаотическое «народное творчество», повторюсь, все более умело и искусно пытаются возглавить местные оппозиционеры. Яркий показатель здесь, как обычно, яблочник Лев Шлосберг, который, как мы знаем, всегда чутко держит нос по политическому ветру. Но и другие, те же коммунисты, сегодня от Шлосберга не отстают.

А что власть? А власть продолжает оправдываться и взывать к знаниям и здравому смыслу, власть оперирует цифрами, которые зачастую ни уму, ни сердцу ничего не говорят, и картинками, которым мало кто верит. Власть выставляет в качестве спарринг-партнеров то чиновников (например, вице-губернатора по экономике Нинель Салагаеву), то представителей инвестора: гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко ходит на публичные мероприятия уже как на работу, убеждая псковичей в полной безопасности производства и всяческих ништяках, но кого он на самом деле убедил? Только представителей «партии власти», которые и без него «топят» и будут «топить» за «Титан-Полимер», вроде депутата от «ЕР» в Псковской городской Думе Дениса Иванова или депутата областного Собрания от той же «ЕР» Алексея Севастьянова.

Похоже, время и нужный момент для эффективного PR-а безнадежно упущены, оппоненты друг друга не слышат и слышать не хотят. Будь «Титан-Полимер» не вреднее грязелечебного курорта (хотя мы понимаем, что это не так), люди все равно будут против уже потому, что на них магически действует само словосочетание «химическое производство», а какой у него уровень опасности — дело десятое.

К тому же Герман Петрушко в любом случае чего-то и не договаривает, а люди, более менее технологически или экономически подкованные, возьмут да и подцепят: то про и не столь уж радужные перспективы с налогами для региона, то с использованием рабочей силы, то с амортизацией и без того разбитых дорог, то, наконец, с вредоносными отходами, которые все-таки будут, их не может не быть. Ну и так далее. Вопросов к менеджменту «Титан-Полимера» более чем достаточно.

У властей, на мой взгляд, одна надежда — что к осени народ просто-напросто устанет от темы, хайп якобы немного схлынет, все законные экспертизы и согласования будут получены (уж в этом мы нисколько не сомневаемся), и «Титан-Полимер» будет таки построен в нескольких километрах от Пскова и заработает, выдавая пленку и гранулы. Вот только вопрос, как это отразится на имидже региональной власти, останется.

Или вопрос имиджа нашу власть уже не волнует? Впереди — очередные выборы, и совершенно очевидно, что оппозиция будет использовать фактор строительства завода на полную катушку. На этой теме можно и в Псковскую городскую Думу зайти в ближайшем сентябре, и к другим, более масштабным и судьбоносным выборам, подготовиться.

Тема-то не будет закрыта вплоть до 2021 года. Она в любом случае будет оставаться потенциально резонансной и, что называется, «скандалоемкой». И власти, и оппозиции в ближайшие годы с этим жить, и этот фактор учитывать. Что произносить вслух, а о чем лучше молчать? А нам — наблюдать и, опять же, делать выводы. Завод-то построят, но какой политической ценой?

К другим местным темам. На последней сессии Псковской городской Думы среди аж 44 пунктов «повестки дня» значился и вопрос об увековечении имен и фамилий выдающихся личностей, связанных с историей Пскова, в названиях улиц города. Вопрос не такой праздный, как кажется на первый взгляд. И дело не конкретно в персоналиях: кто за кем из выдающихся последует в местной топонимике расширяющегося по краям города Пскова? А в том, что улицы действительно необходимо своевременно называть. И список нужен, как говорится, «уже вчера». А депутаты тянут до последнего и все не могут определиться, кто достоин наименовать улицы города, а кто - не очень.

И вот на сессии гордумы наконец утвердили список «своих». Кто-то больше известен, кто-то меньше, но важно, что это именно псковичи по рождению, либо люди, внесшие большой вклад в историю города. По преимуществу это все больше поэты, писатели, журналисты. Например, журналист, прозаик и поэт Иван Виноградов. Или поэт, публицист, переводчик и автор гимна Пскова — Станислав Золотцев. Или — доктор филологических наук и писатель Евгений Маймин. Или — знаменитый музейщик и пушкинист Семен Гейченко.

Евгений Маймин

Лично меня удивило, что в списке значатся два знаменитых выпускника псковской мужской гимназии — писатели Вениамин Каверин и Юрий Тынянов. Оказывается, их псковские власти в названиях улиц до сих пор не удосужились увековечить. И пора бы эту досадную оплошность исправить. А вот депутат Григорий Турчин усомнился в целесообразности присваивать одной из улиц имя маршала Советского Союза Федора Толбухина.

Я посмотрел, извините, википедию, и тоже усомнился, а какое отношение маршал Толбухин имел к Пскову? Вроде никакого, пусть он хоть трижды маршал. Может, кто-то объяснит?

А вот против улицы имени профессора Маймина ничего не имею, и тысячи учеников знаменитого литературоведа тоже вряд ли будут против. Улица имени — это ведь не что иное как важная часть общественного признания и, опять же извиняюсь за неуклюжий термин, увековечения. Увековечивать, так в первую очередь своих.

И я завершаю. На этой неделе театральная общественность отметила Всемирный День театра, который в этом году совпал с Годом Театра, объявленном в России, а тут и подоспели разные приятные новости, связанные с Псковским театром драмы.

В частности, постановщику спектакля «Река Потудань» Сергею Чехову, которого давно прочат в главные режиссеры Псковской драмы, в Кремле лично президент Путин торжественно вручил премию, - и как раз за спектакль «Река Потудань», номинированный на самую престижную отечественную премию «Золотая Маска» аж в шести номинациях! Это ли не прорыв? Это ли не успех или не признание? Уже 16 апреля узнаем, что получит в итоге «Река Потудань» на церемонии награждения на исторической сцене Большого театра в Москве.

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Но вот за этими приятными информационными поводами мы как-то упустили маленький, но важный юбилей. В феврале исполнилось пять лет, как труппа Псковского театра драмы (тогда под руководством худрука Василия Сенина) вновь въехала в отреставрированное здание Народного Дома имени Пушкина. Тогда была осуществлена не только кардинальная смена творческой концепции театра, но и его ребрендинг, появился новый сайт и эмблема театра — белый квадрат и черный круг - и в лексикон псковских театралов вошло неказистое сокращение «дрампуш». Сейчас, по моим наблюдениям, молодежь «Псковский академический» только так - «дрампушем» - и называет.

Что случилось с театром за эти пять лет? Много чего. Иных уж нет, а те далече. Многолетний главный режиссер Вадим Радун скоропостижно скончался в мае 2014-го, и до сих пор многие театральные люди убеждены, что сердце режиссера не выдержало нагрузок, связанных с тем конфликтом, который тогда остро проявился внутри творческого коллектива театра. Напомню, значительная часть труппы не приняла методов руководства Василия Сенина. Новатор теперь далече, как и его сменщик, Александр Кладько, сделавший выбор в пользу больше развлекательного коммерческого театра.

А вот нынешний худрук, знаменитый кинорежиссер Дмитрий Месхиев, сделал ставку на «всеядный театр», как, условно говоря, общедоступный, зрительский, так и новаторский, фестивальный, и, как видим, добился успеха на «Золотой Маске», ибо и шесть номинаций — это несомненный творческий прорыв. В Пскове ставят молодые, но уже зарекомендовавшие себя режиссеры. Эстетическую концепцию в целом, в том числе и фестивальную, определяет известный театральный критик и культуртрегер Андрей Пронин. В апреле псковских театралов ожидают сразу две премьеры.

Меж тем, конфликты вокруг «дрампуша» продолжаются, быть может, и не столь бурные и заметные, как во времена Сенина, но от того не менее судьбоносные для жизни театра.

И главный конфликт, я сейчас намеренно заострю тему, - с областным комитетом по культуре и персонально его руководителем Жанной Малышевой — продолжается. А это и вопросы прежде всего финансирования, и, стало быть, качества псковских постановок и будущих театральных фестивалей, если они вообще будут. Тут, видимо, вопрос стоит ребром: либо театр в лице Месхиева, либо комитет по культуре в лице Малышевой. Мы, как верные театральные блогеры, остаемся наблюдать и «держим кулачки» за наших на «Золотой маске».

Это были «Акценты». Берегите себя.

Александр Донецкий