Общество

В Псковской области с рабочей поездкой находится Сергей Степашин

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин в четверг, 4 апреля, прибыл в регион с двухдневной рабочей поездкой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в рамках визита Сергей Степашин вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном осмотрит наиболее значимые объекты культурного наследия, расположенные в Пскове, Печорах и Пушкинских Горах, которые требуют особого внимания. Основная задача - определить и утвердить перечень памятников истории региона, на которых в ближайшие 5 лет планируется провести ремонтно-реставрационные работы.

В составе делегации также работают заместитель министра культуры Российской Федерации, член Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Обрывалин, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, член Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Леонид Ставицкий, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, а также руководство Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, ведущие ученые в области русской архитектуры.

Под председательством Сергея Степашина в Пскове также пройдет рабочее совещание, на котором будут рассмотрены вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, функционирования региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и модернизации коммунальной структуры.

Отметим, что губернатор Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал, насколько значима работа по сохранению и приспособлению уникальных памятников истории и культуры, расположенных на территории Псковской области. Благодаря договоренностям главы региона на ряде объектов культурного наследия в настоящее время уже ведутся масштабные работы по реконструкции и реставрации с участием федерального финансирования.