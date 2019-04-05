ЖКХ

Сергей Степашин уличил псковские муниципалитеты в безалаберном отношении к программе переселения из ветхого жилья

Председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин уличил власти ряда муниципальных образований Псковской области в безалаберном отношении к решению проблемы расселения граждан из аварийного жилого фонда. В то же время, как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в рамках пресс-подхода он констатировал, что Псковская область успешно участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья, хоть и не без проблем.

«По состоянию на 1 января 2017 года в Псковской области должны переселить 2 тысяч человек, а на сегодняшний день к ним добавилось еще 7 тысяч. Будем искать резервы», - сообщил Сергей Степашин.

По его словам, только за период губернаторства Михаила Ведерникова в Псковской области выявлено почти 200 человек проживающих в аварийных домах. «Из-за безалаберности муниципалитетов. Просто не хотели брать на себя ответственность. Лучше спрячем эти дома, и пусть люди там помучаются», - пояснил он.

Также он еще раз обратил внимание на серьезность проблемы с капремонтами жилья в псковском регионе. «Но этом проблема всей страны, почти 1 млрд рублей лежит на счетах. Надо проверить, чтоб они, не дай бог, у нас не пропали», - пояснил Сергей Степашин.