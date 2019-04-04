Культура

Беспрецедентным назвал Михаил Ведерников выделение 12 млрд рублей на восстановление объектов культурного наследия Псковской области

Историческим событием назвал губернатор Михаил Ведерников выделение 12 млрд рублей на восстановление объектов культурного наследия Псковщины. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение он высказал журналистам сегодня, 5 апреля, подводя итоги визита в Псковскую область председателя наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергея Степашина.

«Восстановление объектов культурного наследия - это историческое событие. Беспрецедентный случай, когда региону выделяется порядка 12 млрд рублей. Мы составили план первоочередных работ, но ими дело не ограничится. Мы продолжим участвовать во всех программах по линии Минкульта, Минстроя и Минобрнауки. Очень нам помогает Фонд реформирования ЖКХ, есть ряд программ, по которым мы можем получить дополнительное финансирование. И такая сшивка внебюджетных и бюджетных возможностей обязательно даст результат», - подчеркнул губернатор.

За счет такого сотрудничества псковский регион рассчитывает решить целый ряд задач, включая реконструкцию объектов культурного наследия и пополнения налогов. «По линии Минкульта принято решение о капремонте церкви Мелетово и усадьбы в Волышово», - заключил он.

Напомним, 4 апреля вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном он осмотрел наиболее значимые объекты культурного наследия, расположенные в Пскове, Печорах и Пушкинских Горах, которые требуют особого внимания, чтобы определить перечень памятников истории региона, на которых в ближайшие 5 лет планируется провести ремонтно-реставрационные работы.