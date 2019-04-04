Культура

Два десятка объектов культурного наследия планируется реконструировать в Псковской области за 5-6 лет

20 объектов культурного наследия планируется реконструировать в Псковской области за 5-6 лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 5 апреля, сообщил журналистам председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном он осмотрел наиболее значимые объекты культурного наследия, расположенные в Пскове, Печорах и Пушкинских Горах, которые требуют особого внимания, чтобы определить перечень памятников истории региона, на которых в ближайшие 5 лет планируется провести ремонтно-реставрационные работы.

«Есть поручение президента Путина - обратить внимание на памятники культурного наследия Псковской области, в том числе и на объекты РПЦ. Это кладезь нашей истории, и «лицо» псковского региона можно изменить в том числе и через них», - пояснил Сергей Степашин. Также он сообщил о создании Совета, который займется проработкой вопросов реконструкции объектов. Работу Совета возглавил сам Сергей Степашин.

На данный момент в сфере внимания находится 20 объектов культурного наследия Псковщины. «Сегодня мы выходим на 8 объектов, в том числе Печерский и Святогорский монастырь», - пояснил он и положительно отозвался о митрополите Псковском и Порховском Тихоне. «Вам с ним повезло. Это не только писатель, но и активный живой человек, умеющий делать дело», - отметил Сергей Степашин.

Добавим, что на реконструкцию объектов культурного наследия за 5-6 лет планируется выделить около 12 млн рублей из внебюджетных источников.