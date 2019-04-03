Общество

Опубликованы первые данные о доходах районных глав Псковской области за 2018 год

На официальных сайтах муниципальных образований Псковской области размещены первые данные о доходах и имуществе глав за 2018 год.

Согласно опубликованной информации, глава Островского района Дмитрий Быстров по итогам прошлого года стал богаче на 3 млн 82 тысячи рублей. Отметим, что годом ранее его доход составил 1 млн 39 тысяч.

В собственности главы находится квартира площадью 67,3 кв м. В пользовании Дмитрия Быстрова также находится квартира площадью 75,3 кв м. Глава района владеет автомобилем NIVA CHEVROLET. Его супруга задекларировала доход 74 тысячи 914 рублей и автомобиль BMW 523. В ее собственности — доля (½) квартиры площадью 52,9 кв м. Также в ее пользовании находится квартира. В пользовании несовершеннолетних детей главы района находится две квартиры площадью 56,5 и 52,9 кв м. Информация об этом размещена на официальном сайте Островского района.

Глава Себежского района Леонид Курсенков задекларировал доход в размере 1 млн 149 тысяч 318 рублей 46 копеек.

В его собственности находятся два земельных участка площадью 20000 и 4000 кв м, а также жилой дом площадью 144 кв м. Себежский глава имеет легковые автомобили АУДИ А 6 и ЛАДА ВЕСТА. Его супруга получила доход в размере 729 тысяч 156 рублей 86 копеек. В ее пользовании находится дом (44 кв м) и земельный участок (20000 кв м).

Глава Великолукского района Сергей Петров задекларировал доход в размере 943 тысячи 32 рубля 93 копейки.

Годом ранее его доход составлял 823 тысячи 704 рубля 47 копеек. Объектов недвижимости, находящихся в собственности, у Сергея Петрова как и прежде нет. В его пользовании находится квартира площадью 32 квадратных метра. Из транспортных средств глава района имеет легковой автомобиль УАЗ 31519-10 и резиновую лодку «Нырок-41».

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов отчитался о доходе в сумме 698 тысяч 450 рублей 40 копеек.

На праве собственности ему принадлежат четыре земельных участка (площадью 1593, 8478,8022 и 6401 кв м). В пользовании Александра Баранова находится жилой дом площадью 71,9 кв м, а также земельный участок (1929 кв м). Глава Пушкиногорья владеет двумя легковыми автомобилями (ВАЗ-2101 и ЗАЗ-968 М), грузовиком УАЗ-390945 и гребной лодкой «Двина».