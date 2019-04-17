Общество

Губернатор Псковской области отчитался о доходах за 2018 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.

Доход Михаила Ведерникова в 2018 году составил 1 млн 983 тыс 655, 36 рублей.

В перечне личной собственности главы региона изменений не произошло. Он владеет долей в квартире площадью 144,5 кв. метров совместно с тремя детьми. Кроме того, в его пользовании земельный участок площадью 1,5 тыс кв. метров, квартира площадью 138,3 квадратов и автомобиль BMW 750.

Супруга губернатора доходов за прошлый год не имеет. У нее в долевой собственности квартира площадью 81 кв. метр и в пользовании квартира площадью 144,5 кв. метров.