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Общество

Объявлен самый богатый депутат великолукской городской Думы

14.04.2019 21:00|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Великолукской городской Думы отчитались о доходах и имуществе за 2018 год. Данные сведения опубликованы на официальном сайте города.

Самым обеспеченным, судя по доходам за 2018 год, стал заместитель директора по строительству ООО «Кабельсервис» Сергей Федосеев. За прошлый год он заработал 12 млн 388 тыс 202 рубля. В индивидуальной собственности у депутата от «Единой России» 5 земельных участков площадью от 6 до 9 соток, в общей долевой собственности находится 1/2 земельного участка размером 50 соток. Из недвижимого имущества Сергей Федосеев владеет 1/2 жилого дома площадью 231,2 кв метр. В индивидуальной собственности находится квартира 54,8 кв метра, здание гальванического цеха — 37,47 кв метров и нежилое помещение 86,40 кв метров. Также на депутата зарегистрирован автомобиль «Вольво ХС 60».

Следующим по размеру годового дохода в гордуме Великих Лук стал генеральный директор ООО «Великолукский механический завод» Петр Парамонов. За 2018 год он заработал 9 млн 79 тыс 803 рубля. В собственности у члена Политсовета партии «Единая Россия» числится 10 земельных участков, самый большой из которых — чуть больше 9 тыс 906 соток. Как индивидуальная собственность, также зарегистрированы два жилых дома, три квартиры и нежилое здание. Петр Парамонов является владельцем автомобиля «BMW 650I Xdrive».

Между тем, самым «бедным» депутатом стал Дмитрий Иванов — руководитель ООО «Витраж». За 2018 год он заработал 102 тысячи 19 рублей. В собственности у депутата земельный участок — 500 соток, 1/4 жилого дома площадью 74,2 кв метра и квартира 48,3 кв метра. Из транспортных средств Дмитрий Иванов владеет грузовой автомобиль-фургон «Фольксваген transporter T4» и маломерное судно «Тохатсу 330».

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Доходы-2018 Объявлен самый богатый депутат великолукской городской Думы Опубликованы доходы главы Великих Лук и его заместителей за 2018 год Опубликованы доходы председателя псковского облизбиркома Михаила Иванова Депутат из Пустошки задекларировал более 80 млн рублей дохода за год Депутаты Госдумы от Псковской области Александр Козловский и Александр Васильев отчитались о доходах Депутаты Псковской городской Думы отчитались о доходах и имуществе за 2018 год Опубликованы доходы главы Пскова и его заместителей за 2018 год Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах Сенаторы от Псковской области отчитались о доходах за 2018 год Самым «богатым» вице-губернатором Псковской области стала Татьяна Баринова Опубликованы данные о доходах самых богатых псковских депутатов-бизнесменов Стали известны самый «богатый» и самый «бедный» руководители фракций Псковского областного Собрания Председатель и вице-спикеры Псковского областного Собрания отчитались о доходах за 2018 год Опубликованы первые данные о доходах районных глав Псковской области за 2018 год
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