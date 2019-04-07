Общество

Стало известно о новшествах, планируемых для 60-го Кургана Дружбы в Себежском районе

Стало известно, к каким новшествам власти Псковской области планируют прибегнуть для проведения встречи российских, белорусских и латвийских ветеранов Великой Отечественной войны на территории мемориального комплекса Курган Дружбы. Такую встречу проводят каждый год, летом, и в 2019 году она - юбилейная, 60-я, причем пройдет в Себежском районе: Россия - принимающая сторона.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос об этих новшествах подняли 5 апреля на заседании организационного комитета «Победа», посвященном подготовке к празднованию 74- и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Проводиться встреча будет 7-го июля. Для нас это большая честь. На Псковской области лежит особая ответственность по этому случаю, - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - Нужно, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне, на уровне встречи вице-премьеров правительства Российской Федерации и Республики Беларусь».

Помощник губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула значимость этого события для взаимоотношений стран, сообщила, что уже готов предварительный план мероприятий 60-го Кургана Дружбы и передала слово председателю комитета по культуре Псковской области Жанне Малышевой

Реконструкция, походный кинотеатр, выставки и многое другое

«Перед нами стояла задача: расширить возможность встречи на Кургане Дружбы. Концепт разработан. Руководствовались такими целями, как воспитание уважения к защитникам Отечества, сохранение достоверной исторической памяти о народном подвиге, формирование у молодежи гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания, консолидация молодежи в борьбе за мир», - начала Жанна Малышева.

Так, комитет по культуре предложил включить в состав делегаций, присутствующих на встрече, представителей муниципалитетов и соседних регионов, молодежных организаций, клуба исторической реконструкции, деятелей культуры и искусства, военнослужащих, отрядов как поисковых, так и юнармии.

«Кроме того, надо модернизировать сценическое пространство, чтобы на новом, профессиональном уровне реализовывать наши мероприятия, - добавила руководитель комитета. - И Костер Дружбы должен проходить в ином формате. Нужно ветеранский и молодежный - объединить, чтобы был один, где пройдет совместная программа и для ветеранов, и для молодежи, с песнями и активным общением, тогда и будет преемственность поколений».

Со слов Жанны Малышевой, планируется, что на Кургане Дружбы будет работать несколько разных площадок, в том числе и нового формата, интерактивных. После - на заседании упомянули, что в этот раз во встрече будут участвовать войска национальной РФ: ансамбль СЗФО выступит с песнями и плясками.

«Также мы хотим провести военно-историческую реконструкцию происходивших на псковской земле событий войны, показательные выступления псковского гарнизона, интерактивную музейную выставку, показать работы походного кинотеатра, - конкретизировала начальник комитета. - Еще предполагаются презентация памятной книги об истории Кургана Дружбы, выставка детских рисунков, баннерная выставка, посвященная юбилею события. Участники встречи будут узнавать себя на фото, где они еще молоды».

В Себежском районе сделать курган

Руководитель комитета поделился планами о предполагаемом наличии и еще одной актуальной площадки, разрабатываемой совместно с управлением общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области. Цель этой площадки - наладить взаимодействие между молодежными и патриотическими организациями, дискуссию по проблематике фальсификации истории. Начальник управления Наталья Плявинская подметила, что такая площадка - молодежный форум - пройдет в Себежском районе с 7 по 11 июля, коснется и Кургана Дружбы и 75-летия освобождения поселка Идрицы.

«Планируется и интерактивная площадка «Внуки Победы». Концепция встречи предполагает также прохождение партизанского квеста. Хотим задействовать и полевую почту. Еще запланированы акция «Письмо ветерану», гашение марок, международная встреча поисковых отрядов и многое другое», - заключила Жанна Малышева.

Кроме того, руководитель комитета добавила, что все традиционные мероприятия события, такие, как встреча гостей, шествия, братания, возложение и передача цветов и митинги, останутся. Заместитель губернатора Вера Емельянова поделилась идеей сделать сам курган, с которым соотносится название памятного комплекса, - на территории Себежского района.

«Это было бы началом нового этапа», - отметила Вера Емельянова. Сам же этот холм находится на латвийской земле.

Напомним, Курган Дружбы - памятный комплекс, который был создан к 15-летию соединения партизан Братского края с воинами Советской армии на границе трех республик - БССР, РСФСР и Латвийской ССР, в честь боевого содружества партизан Беларуси, Латвии и России. В июле 1959 году у Кургана Дружбы впервые после войны собрались сотни бывших партизан из Москвы и Ленинграда, Риги и Минска, Пскова и Витебска, Себежа и Лудзы, Великих Лук и Резекне, Освеи и Полоцка. Вместе с ними на лесной поляне присутствовали жители Себежского, Лудзенского и Верхнедвинского районов. Ими был насыпан холм, земля для которого привезена с могил партизан и воинов Красной армии. На вершине холма посадили стройный дуб - дуб Дружбы, а на его склонах были установлены три гранитные плиты с высеченной на русском, белорусском и латышском языках с надписью: «Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны, русских, белорусский и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года». Как тогда, так и сегодня к Кургану подходят три аллеи – по аллее от республики. На белорусской аллее красуются березки; на латышской - липы, на русской - клены. С момента открытия комплекса, ежегодно, в первое воскресенье июля, к Кургану Дружбы приходят тысячи людей, чтобы почтить память павших, встретиться с боевыми друзьями, вспомнить былое.