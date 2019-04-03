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Общество

В Псковской области появится еще одна памятная дата в честь победы в Великой Отечественной войне

06.04.2019 21:18|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области появиться еще одна памятная дата, «День празднования водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

В целях увековечивания памяти о Знамени Победы - день, когда флаг Идрицкой дивизии был поднят над Рейхстагом, губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил сделать региональной памятной датой. Поручение проработать соответствующий проект регионального закона он дал в пятницу, 5 апреля, на заседании оргкомитета «Победа». Ранее решением областных парламентариев были внесены изменения в закон Псковской области «О копии Знамени Победы».

По инициативе губернатора поселок Идрица Себежского района включена в план празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В этом году поселок также отметит 75-ю годовщину со дня освобождения от захватчиков. Муниципальным образованием реализуется план по подготовке к памятным датам. Документ, рассчитанный на три года, включает комплекс мероприятий по развитию сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта, благоустройству населенного пункта, а также череду праздничных торжеств.

Напомним, что 12 июля 1944 года ряд воинских частей и соединений, участвовавших в операции по овладению крупным железнодорожным узлом «Идрица» и еще тысячью окружающих его населенных пунктов, были представлены к присвоению им Почетного наименования «Идрицкие». 25 июля 1944 года Почетные наименования «Идрицкие» были присвоены еще восьми воинским частям, среди которых числилась и 150-я стрелковая дивизия.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы — символом полного разгрома фашистской Германии. Факт водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова Идрицкой стрелковой дивизии на здании Рейхстага в Берлине ежегодно отмечается жителями поселка Идрица.

Теги: #ведерников #9 мая #михаил ведерников #губернатор #день Победы #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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