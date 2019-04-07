Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Разум и чувства
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
25 лет
Телефон прямого эфира 56-73-72
В собачьем «добре»
 
 
 
ещё Общество 07.04.2019 10:533 В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии 09.04.2019 16:500 Псковичи выберут знаковые места родного города и создадут «народный» мобильный гид 09.04.2019 16:341 В связи с гибелью девочки псковский мотоклуб «Позитивная механика» отменяет открытие «Мотосезона 2019» 09.04.2019 16:170 ОНФ проведет в соцсетях конкурс публикаций о качестве дорог и безопасности движения 09.04.2019 15:560 Светлана Белюкова: Патриотическое воспитание - ключевое направление в деятельности великолукского отдела по молодежной политике 09.04.2019 15:360 Судебными приставами Псковской области выдворены на родину 4 иностранных гражданина
 
 
 
Самое популярное 06.04.2019 16:381 Пскович выиграл в лотерею почти восьмизначную денежную сумму 07.04.2019 18:1322 Сбитая мотоциклистом в Пскове девочка скончалась в больнице 08.04.2019 10:288 Полиция ищет очевидцев резонансного ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове 08.04.2019 10:237 Мотоциклист, сбивший в воскресенье девочку и женщину на пешеходном переходе в Пскове, пришел в сознание 07.04.2019 17:530 Мотоциклист сбил ребенка на проспекте Энтузиастов в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В связи с гибелью девочки псковский мотоклуб «Позитивная механика» отменяет открытие «Мотосезона 2019»

09.04.2019 16:34|ПсковКомментариев: 1

Псковский мотоклуб «Позитивная механика» отменяет открытие «Мотосезона 2019». Об этом сообщается в официальной группе мотоклуба ВКонтакте.

«В связи с трагической гибелью ребенка под колесами мотоцикла псковский мотоклуб «Позитивная Механика» считает невозможным проведение каких-либо праздничных мероприятий посвященных открытию «Мотосезона 2019», - сообщают руководители мотоклуба.

Открытие сезона планировалось провести 4 мая, предполагалось организовать сбор мотоциклистов и традиционный проезд колонны по городу Пскову.

Теги: #мотоклуб
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове в ДТП с участием мотоциклиста погиб 6-летний ребенок. По вашему мнению, какие меры необходимо принять, чтобы избежать в будущем подобных трагедий?
В опросе приняло участие 583 человека
Сюжет: Мотоциклист насмерть сбил девочку в Пскове В связи с гибелью девочки псковский мотоклуб «Позитивная механика» отменяет открытие «Мотосезона 2019» Реплика Донецкого: Байкеры-убийцы По факту смертельного наезда мотоциклиста на девочку в Пскове возбуждено уголовное дело Полиция ищет очевидцев резонансного ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове Мотоциклист, сбивший в воскресенье девочку и женщину на пешеходном переходе в Пскове, пришел в сознание Мама сбитой мотоциклом на проспекте Энтузиастов девочки обратилась за медицинской помощью Псковский детский омбудсмен - мотоциклистам: Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь Члены мотоклуба «Позитивная механика» предлагают провести встречу с ГИБДД для предотвращения трагедий на дорогах Сбитая мотоциклистом в Пскове девочка скончалась в больнице Мотоциклист сбил ребенка на проспекте Энтузиастов в Пскове
09.04.2019, 16:520 Михаил Ведерников стал участником пленарного заседания «Арктика. Океан возможностей» под председательством Владимира Путина 09.04.2019, 16:500 Псковичи выберут знаковые места родного города и создадут «народный» мобильный гид 09.04.2019, 16:341 В связи с гибелью девочки псковский мотоклуб «Позитивная механика» отменяет открытие «Мотосезона 2019» 09.04.2019, 16:170 ОНФ проведет в соцсетях конкурс публикаций о качестве дорог и безопасности движения
09.04.2019, 16:120 Областная библиотека приглашает псковичей на просветительскую субботу 09.04.2019, 16:044 Андрей Корнев рассказал, зачем псковские бизнесмены становятся депутатами 09.04.2019, 15:570 Главе волости в Куньинском районе назначен штраф 3 000 рублей 09.04.2019, 15:560 Светлана Белюкова: Патриотическое воспитание - ключевое направление в деятельности великолукского отдела по молодежной политике
09.04.2019, 15:460 «Гонки по вертикали»: Визит экс-премьера Степашина и перемены на «фронте» 09.04.2019, 15:360 Судебными приставами Псковской области выдворены на родину 4 иностранных гражданина 09.04.2019, 15:280 На территории Псковской области стартовала всероссийская кампания «Без Вас не получится!» 09.04.2019, 15:270 Депутаты выбрали членов комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Великих Лук
09.04.2019, 15:260 Правовое просвещение приемных родителей и опекунов обсудили в Псковском отделении Ассоциации юристов 09.04.2019, 15:231 190 тонн «санкционного» товара уничтожено в Псковской области с начала года 09.04.2019, 15:210 Депутаты утвердили стоимость проката спортивного оборудования в великолукском центре подготовки велосипедистов 09.04.2019, 15:160 Почти 800 гектаров просек расчистили специалисты «Псковэнерго» с начала года
09.04.2019, 15:140 Декларационная кампания-2018: современные технологии в помощь налогоплательщику 09.04.2019, 15:110 Депутаты Великолукской гордумы внесли изменения в бюджет города 09.04.2019, 15:040 В 16 городских и сельских школах Псковской области обновят компьютерное оборудование 09.04.2019, 14:570 В Острове преступники ограбили банкомат
09.04.2019, 14:563 В псковских автобусах теперь можно оплачивать проезд банковской картой 09.04.2019, 14:550 Что нужно для эффективной работы социальных НКО в Псковской области, расскажут в общественном пресс-центре ПЛН 09.04.2019, 14:4912 Александр Нестерук: По первой очереди строительства «Титан-Полимер» Роспотребнадзор не видит проблем 09.04.2019, 14:310 Об «Аптекарских огородах» от XVII века до наших дней пойдет речь на конференции в «Михайловском»
09.04.2019, 14:280 Заместитель спортивного директора Встречи воздухоплавателей Дейвидас Пинкявичюс: Возвращаться в Великие Луки всегда приятно 09.04.2019, 14:140 Региональным УМВД раскрыты кражи овцы, бензопилы и запчастей от «Мерседеса» 09.04.2019, 14:100 Александр Седунов: Кабинеты психологической поддержки в школах нужны и для родителей 09.04.2019, 14:070 Обыгравший команду знатоков студент ПсковГУ: Идеи для вопросов возникают во время чтения
09.04.2019, 13:590 Первая «Ганзейская вечеринка» пройдет в «Акваполисе» в воскресенье 09.04.2019, 13:520 В школах Псковской области пройдут экоуроки «Вода России» 09.04.2019, 13:470 В Великих Луках отремонтируют корпус школы №6 09.04.2019, 13:460 Анна Кутузова рассказала, на что чаще всего жалуются псковские налогоплательщики
09.04.2019, 13:450 Студенты о студенчестве: ПсковГУ - это здорово! 09.04.2019, 13:440 В Псковской области планируется строительство 9 новых дошкольных заведений 09.04.2019, 13:440 Владимир Путин прибыл в Петербург 09.04.2019, 13:370 В Псковской области Росреестр выявил 191 нарушение закона
09.04.2019, 13:330 Традиционный праздник «Город Детства» пройдет в Пскове 09.04.2019, 13:320 3200 выпускников псковских школ будут сдавать ЕГЭ в этом году 09.04.2019, 13:250 Псковская область заключила соглашение с Минстроем о внедрении цифровых технологий в Великих Луках 09.04.2019, 13:211 Александр Седунов: Наша официальная позиция - если есть в школе дети, школа должна работать
09.04.2019, 13:150 Задолженность по налогам в Псковской области снизилась на 14,6% 09.04.2019, 13:140 В Госдуме предложили обязать магазины принимать стеклотару 09.04.2019, 13:060 «День открытых дверей» проведет 11 апреля гипермаркет для больших машин «Автокада Рус» в Пскове 09.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с и.о. руководителя псковского УФНС Анной Кутузовой
09.04.2019, 12:550 Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает на бесплатный мастер-класс по росписи пасхальных яиц 09.04.2019, 12:460 Гараж на 85 000 рублей обокрали в Великих Луках 09.04.2019, 12:360 Псковская инженерно-лингвистическая гимназия ищет 5 млн рублей на реализацию проекта «Лодка» 09.04.2019, 12:247 Губернатор Псковской области принимает участие в Международном арктическом форуме
09.04.2019, 12:160 Сотрудники Росгвардии задержали псковичку, похитившую из магазина алкоголь и продукты 09.04.2019, 12:120 Псковский облсовпроф направит губернатору предложения по разработке соцпакета для бюджетников 09.04.2019, 12:050 В Острове сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя на «Опеле» 09.04.2019, 11:570 10 апреля с псковского главпочтамта «Волонтеры Победы» отправят открытки времен ВОВ
09.04.2019, 11:430 19 тысяч рублей лишился великолучанин, пытаясь купить автодиски через интернет 09.04.2019, 11:352 Глава города Пскова обсудил вопросы взаимодействия с представителями военно-транспортной авиации 09.04.2019, 11:340 Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения» 09.04.2019, 11:270 Декларационной кампании-2018 будет посвящен новый выпуск программы «Эхономика»
09.04.2019, 11:130 Псковичей приглашают на «Фестиваль велоспорта» 09.04.2019, 11:030 Оплата курсов повышения квалификации работника должна быть закреплена за работодателем, считают псковские профактивисты 09.04.2019, 10:384 В России появятся генетические паспорта 09.04.2019, 10:211 На российско-белорусской границе в Псковской области остановлен ввоз кур, свинины и шпика
09.04.2019, 10:180 Проверить свою задолженность псковичи могут на сайте регионального УФССП России 09.04.2019, 10:160 Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 09.04.2019, 10:030 МВД предлагает скорректировать правила освобождения от уголовной ответственности за незначительное преступление 09.04.2019, 09:590 В Псковской области рыбоохраной изъято 45 незаконных орудий лова
09.04.2019, 09:570 По тревоге подняли личный состав Псковского филиала Академии ФСИН России 09.04.2019, 09:521 Псковские профсоюзы предложат всем сторонам соцпартнерства обсудить изменения Положений об оплате труда бюджетников 09.04.2019, 09:471 Кадастровая палата Пскова ищет сотрудников 09.04.2019, 09:430 Выставка «Борис Трояновский - балалаечный Паганини» открылась в Доме культуры Новоржева
09.04.2019, 09:400 Россияне стали меньше разводиться 09.04.2019, 09:270 Горение сажи в дымоходе стало причиной двух пожаров в Псковской области 09.04.2019, 09:221 Памятные иконки вручил всем прихожанам митрополит Псковский и Порховский Тихон на богослужении в храме архангелов Михаила и Гавриила. ФОТО 09.04.2019, 09:180 В Псковской области более чем для 1500 родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства увеличится компенсационная выплата «за уход»
09.04.2019, 09:170 Пожар произошел на территории базы отдыха «Чудское подворье» в Гдовском районе 09.04.2019, 09:080 В Дновском районе дорожные полицейские провели День здоровья 09.04.2019, 09:070 Два артснаряда времен ВОВ обезвредили за сутки в Псковской области 09.04.2019, 08:590 Команды из Псковской области приняли участие в Открытых состязаниях Петербурга по робототехнике
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.