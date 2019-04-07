В связи с гибелью девочки псковский мотоклуб «Позитивная механика» отменяет открытие «Мотосезона 2019»

Псковский мотоклуб «Позитивная механика» отменяет открытие «Мотосезона 2019». Об этом сообщается в официальной группе мотоклуба ВКонтакте.
«В связи с трагической гибелью ребенка под колесами мотоцикла псковский мотоклуб «Позитивная Механика» считает невозможным проведение каких-либо праздничных мероприятий посвященных открытию «Мотосезона 2019», - сообщают руководители мотоклуба.
Открытие сезона планировалось провести 4 мая, предполагалось организовать сбор мотоциклистов и традиционный проезд колонны по городу Пскову.