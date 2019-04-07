В связи с гибелью девочки псковский мотоклуб «Позитивная механика» отменяет открытие «Мотосезона 2019»

Пожар произошел на территории базы отдыха «Чудское подворье» в Гдовском районе

В Дновском районе дорожные полицейские провели День здоровья

Два артснаряда времен ВОВ обезвредили за сутки в Псковской области

Команды из Псковской области приняли участие в Открытых состязаниях Петербурга по робототехнике