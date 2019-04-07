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Общество

«Акценты» Донецкого: Четвертак парламентаризма, новый ректор ПсковГУ и «Очень громкая премьера»

12.04.2019 17:19|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Ну, за парламентаризьм!» Псковское областное Собрание депутатов отмечает 25-летний юбилей.
«Здравствуйте, я ваша тетя!» Ректором ПсковГУ назначена доктор биологических наук Наталья Ильина из Ульяновска.
«Я себя под Пушкиным чищу». В этом году традиционный Пушкинский праздник поэзии пройдет в новом формате и под новым названием.

На этой неделе главный законодательный орган региона — Псковское областное Собрание депутатов — отмечает крупный юбилей: четверть века назад, 8 апреля 1994 года, состоялось первое заседание регионального парламента, ставшего правопреемником Псковского областного Совета народных депутатов. Тогда, напомню, было избран 21 депутат, и все они были избраны по мажоритарной системе, то есть по отдельным округам.

В связи с чем в Пскове вчера прошло торжественное собрание с участием мастодонтов псковской политической ойкумены, тех, кто в 90-ые, так сказать, стоял у истоков «местного парламентаризма» нового времени. Кроме действующего губернатора Ведерникова, в зале присутствовали еще трое бывших — Туманов, Михайлов и Кузнецов, а еще многолетний председатель Собрания, ветеран политических баталий — Юрий Шматов.

В историческом масштабе 25 лет, быть может, и не самая солидная цифра, но в человеческом измерении — это добрая половина сознательной жизни. За четверть века истории, разумеется, многое изменилось даже формально: ныне в псковском заксобрании 44 депутата, и избираются они по смешанной системе, то есть и по округам, и пропорционально, по партийным спискам.

За эти годы сменилось шесть созывов депутатского корпуса, и это значит, что законодательную власть региона представляли сотни человек, как принято выражаться, «лучших людей области», а через горнило избирательных кампаний прошли буквально тысячи. На тысячи идет и счет принятых Собранием региональных законов и постановлений. Сейчас, понятно, «бойцы парламентаризма вспоминают минувшие дни», выступая в эфирах и на страницах местных СМИ, а о «битвах, в которых рубились они», нынче вслух вспоминать особо не принято, но мы-то, наблюдатели за здешней политической фауной, помним все.

Псковское областное Собрание, при всей его вроде бы как декларируемой автономности, давно встроено в систему власти, и ждать от него каких-либо сюрпризов не приходится. Если в начале нулевых народные избранники в спорах и «за грудки» друг друга хватали и стаканы метали (был такой случай), то нынче обходятся словесным троллингом, либо демонстративным игнором. Законодательные инициативы отдельных оппозиционеров, «настоящих буйных» возмутителей общественного спокойствия, обычно не проходят.

Тем не менее, и совсем сбрасывать со счетов такой властный институт, как региональный парламент, не стоит. Что наглядно подтвердил, например, казус вокруг строительства химзавода «Титан-Полимер» или дискуссия о промахах мусорной реформы. Я лично присутствовал на обсуждениях в областном Собрании этих актуальных для населения вопросов, и должен засвидетельствовать, что дискуссии эти были не только жаркими, но и вполне компетентными.

В конце концов, функцию представительства наши депутаты все-таки исполняют, и я уверен, что если в стране вдруг подуют ветры перемен, сменится политический климат, то сразу же изменится и атмосфера в областном заксобрании, а «местом для дискуссий» он по факту и так остается. Поэтому присоединяемся к хору звучащих нынче поздравлений и желаем, чтобы Псковское областное Собрание не давало поводов обзывать его «взбесившимся принтером», как Госдуму, или, допустим, «органом пустой говорильни».

В четверг произошла «смена на капитанском мостике» крупнейшего вуза области — ПсковГУ. Врио ректора Марина Махотаева переместилась на должность проректора по учебной работе и международной деятельности. А губернатор Михаил Ведерников представил Ученому совету ПсковГУ нового ректора Наталью Ильину, которая приехала к нам из Ульяновска, из кресла проректора по инновационному развитию Ульяновского госуниверситета. Как сообщается, губернатор объявил о том, что попросил Наталью Ильину внимательно поработать с коллективом и через две недели представить ему «предложения, как двигаться дальше».

Наталья Ильина (кстати, профессор, доктор биологических наук) на том же Ученом совете тут же наметила основные задачи на ближайший период. По ее словам, первая задача — эффективное проведение майской конференции, приуроченной к Международным Ганзейским дням. Вторая – успешное проведение приемной кампании ПсковГУ. Ну а третья - «зайти в нацпроекты» и завершить строительство студенческого кампуса. Цитирую: «Эта задача лежала на плечах прежнего руководства, и мы должны ее успешно довести до логического завершения».

На что можно заметить только одно: если новый ректор действительно перережет красную ленточку студенческого городка на месте самого несчастного псковского долгостроя, то ей можно будет поставить если не памятник в полный рост, то бюст - уж точно. Поскольку в благополучное открытие этого самого кампуса, припоминая последние перипетии с так и не достроенной гостиницей «Интурист», уже верится с великим трудом. Нам обещали открыть кампус к Ганзе, а мы видим «невооруженным глазом», что, судя по внешнему виду и состоянию территории, там еще китоврас не валялся. Какая уж тут Ганза! В связи с чем опять вспоминаются псковские байки о том, что это место проклятое, и ничего там построить в принципе невозможно.

Что касается местного научного и преподавательского сообщества, то оно по поводу назначения ректора из Ульяновска, само собой, разделилось. Одни говорят, что так и должно быть, это обычная практика — привозить кадры со стороны. Другие больше оперируют восклицаниями о засилье «варягов» и «Понаехали тут!». Третьи настаивают на том, что проблема вовсе не в персоналиях, а в самой судьбе регионального университета, вынужденного выживать и функционировать в годы окончательно установившегося ЕГЭ, когда все отличники практически «вымываются» из региона столичными вузами.

А что остается ПсковГУ? К сожалению, несмотря на все попытки придать университету соответствующий статус, в представлениях обывателей он до сих пор остается «педополитехом». Большинство выпускников псковских школ предпочитают выбирать столичные вузы. Имидж вуза, как и имидж региона, оставляет желать лучшего. И это задача для нового ректора и его команды. Важно поднять общественный статус ПсковГУ, чтобы его репутация соответствовала высокому званию классического университета.

Пока уровень подготовки профессиональных кадров в ПсковГУ далек от идеального. Достаточно посмотреть, куда трудоустраиваются выпускники ПсковГУ, и какова их дальнейшая профессиональная карьера, многие ли попадают в топ-менеджеры или работают кем угодно, но только не согласно дипломам?

Проблем множество, и большинство из них системные, и фактор личности на таком ответственном посту, как ректор, ее компетентности, разумеется, более чем важен. В любом случае отметим: назначение нового ректора — значимая веха в истории высшего образования Псковской области.

И я завершаю. В четверг в Пушкинских Горах, в научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское», опять же с участием губернатора Ведерникова прошло совещание по подготовке к очередному Пушкинскому празднику поэзии, который пройдет с в этом году с 6 по 9 июня и отныне будет называться по-новому: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. И это не просто ребрендинг, но очередная смена концепции праздника.

Кроме губернатора, в совещании участвовали советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор музея-заповедника Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Смена названия, само собой, не случайность, а отражение новой концепции, согласно которой «дни Пушкина» на Псковщине должны значительно расширить палитру культурного события, привлечь к фестивалю деятелей всех и всяческих искусств, включая боевые (к примеру, в афише праздника значится знаменитый боец ММА — Федор Емельяненко).

Цитирую Михаила Ведерникова: «Мы можем и должны выйти на новый уровень. У нас амбициозные цели, которые в полной мере, конечно, могут быть воплощены только с поддержкой федерации. Существует договоренность о том, что постоянным партнером праздника станет «Сбербанк».

Знаете, у меня дежавю, где-то все это я уже слышал, причем не один раз. Не про «Сбербанк», но про «смену концепции», «новое обрамление», «всероссийский статус», «наполнение афиши», «расширение спектра» и так далее. Не буду углубляться в историю, но на исходе нулевых нечто подобное транзитом из Царского Села в Псков пытался делать известный карнавальщик Игорь Гаврюшкин. По сути тем же самым «расширением» занимался кинорежиссер Дмитрий Месхиев, когда за организацию праздника отвечала Театрально-концертная дирекция Псковской области. Вспомним хотя бы выступление на поляне в Михайловском рэпера (вне сомнений, талантливого поэта) Дельфина и не только.

Теперь вот пришли новые люди и повторяют опыт предшественников, выдавая его за некое «ноу-хау». Впрочем, согласимся, что люди, решившие вновь заняться переформатированием, действительно новые. Смотрим в афишу, и определяемся, кто нам больше интересен — певец Петр Налич, заявленный в программе, площадка киностудии «Ленфильм» или вышеупомянутый боец смешанных единоборств Федор Емельяненко.

И последнее. Вчера в Пскове, на большой сцене Пушкинского театра, состоялась «Очень громкая премьера». Именно так назвали создатели, - молодой режиссер Талгат Баталов и его соавторы, - свое юмористическое шоу по мотивам пьесы французов Даниэля Наварро и Патрика Одекера «Чай с мятой или с лимоном». «По мотивам» - очень точное определение. Соавторы буквально переписали пьесу, перенеся действие из Франции на Псковщину, отчего в тексте появились не только русские имена, но и такие, например, фразы, как: «Представьте, едете на кабриолете... на Гороховое озеро через Палкино». Или: «Ботва у тебя между ног» и «Мы все тут говняцкие говняшки».

Актеры, стоит отметить, оторвались на премьере по полной, причем все, без исключений, но я бы особо выделил феерического Евгения Терских, гомерически смешного Максима Плеханова, неизменно сексапильную Ксению Тишкову и, конечно, трогательно придурковатого персонажа в исполнении Александра Овчаренко. Мнения зрителей на выходе из зала, как водится, разделились, от категоричного «Хрень редкостная!» до «Ухохотался до колик». Сегодня вечером второй показ.

За сим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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