Общество

Михаил Ведерников назвал областное Собрание депутатов надежным партнером в деле по улучшению жизни псковичей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников видит в Псковском областном Собрании депутатов надежного партнера в деле по улучшению качества жизни в регионе. Об этом он сообщил сегодня, 11 апреля, на торжественном заседании, посвященном 25-летию областного парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Четверть века назад вы заложили основы для работы не только законодательной власти, но и исполнительной. Могу с полной ответственностью сказать, что депутаты Псковского областного Собрания - это активные люди, искренне преданные интересам региона. Вы всегда ставите в приоритет интересы его жителей, правильно работаете со сложными но значимыми вопросами. Рад видеть в вашем лице партнера в деле улучшения качества жизни в Псковской области», - отметил он в своей поздравительной речи.

«Уверен, что шестой созыв регионального парламента имеет все возможности войти в историю, как внесший важный вклад в историю Псковской области, как команда участвовавших в реализации национальных проектов. Нет сомнений, что вместе мы можем достичь значительных результатов», - добавил Михаил Ведерников и поблагодарил парламентариев за конструктивную работу.