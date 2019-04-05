Культура

220 Пушкиных откроют парад гостей Пушкинского праздника

Митрополит Псковский и Покровский Тихон представил свой проект театральной постановки «Метаморфозы Пушкина», посвященной 220-й годовщине со дня рождения поэта и Году театра в России, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе областной администрации.

«Этот проект поможет раскрыть поэта с новой стороны, показать, как развивался и мыслил этот человек, благо нам досталось богатое наследие Пушкина в его произведениях и черновиках», - отметил владыка.

Художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда рассказал, что в этом году на поэтической поляне будет организовано 4 сцены. В тематической «русской деревне» будет представлен театр русской кухни, пройдут мастер-классы, смотрины народных костюмов разных регионов, будет демонстрироваться обряд русской свадьбы.

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Еще одна площадка будет посвящена этноспорту - играм 19-20 веков. Здесь будут проведены соревнования «борцов за вороток», а также Всесоюзный чемпионат по «свайке» - древней игре, в которую играл Пушкин. Участниками площадки станут именитые спортсмены: Алексей Немов, Федор Емельяненко и другие.

Для гостей поляны будет работать и интерактивная зона «Ленфильма», где развернется съемочная площадка с участием известных актеров.

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич отметил, что опыт прошлого года показал, что поэтический праздник можно и нужно расширять, наполнять его новыми смыслами, оставляя в центре пушкинское наследие, а вокруг него выстраивать различные виды искусства, в том числе современные. «Праздник получился не для людей, а с ними. Активное участие гостей в действе хотелось бы сохранить», - добавил он.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова представила проект афиши 53-х празднеств, посвященных Пушкину. Она отметила, что в этом году сквозной темой события будет театр.

Планируется, что мероприятия пройдут с 6 по 9 июня. Праздник начнется в день рождения А. С. Пушкина, 6 июня, возложением цветов к памятнику поэту в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах начнет работу научно-практическая конференция «Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина». В полдень на могиле поэта в Святогорском монастыре состоится лития. В 14.00 в музее-заповеднике «Михайловское» откроется выставка из фондов Пушкинского заповедника и литературного музея Пушкинского Дома «Пушкинские юбилеи».

7 июня в Пскове в 18.30 пройдет Пушкинский бал, а в 20.00 откроется международная конференция учителей словесности.

Основной день празднеств намечен на субботу, 8 июня. В сельце Михайловском, на поэтической поляне с 11.00 до 21.00 развернутся тематические площадки: почтовый городок, литературно-поэтическая, музыкальная, фольклорная зоны, книжный форум, пленэр, лагерь реконструкторов, ярмарка умельцев и мастеров, выставочное пространство, площадка «Ленфильма», обжорные ряды. В 10.30 состоится лития на могиле Пушкина, а в 11.00 - парад участников и гостей праздника. Ожидается, что открывать парад будут 220 Пушкиных.

Закрытие мероприятия запланировано на воскресенье, 9 июня, музыкальным спектаклем «Евгений Онегин» в БКЗ областной филармонии в Пскове.