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Новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина готова работать в режиме 24/7

Новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина готова работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом она сообщила на Ученом совете университета, где была представлена как новый руководитель.

«Спасибо, что доверили мне такой замечательный университет. Он находится в когорте опорных и выполняет все показатели эффективности вузов. Он прошёл аккредитацию, и теперь мы шесть лет сможем эффективно работать», - подчеркнула Наталья Ильина.

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Особую благодарность она выразила коллективу и руководству университета, «которые договорились в тяжелый момент объединить в один разные вузы региона, в то время как многие регионы этого испугались».

«Я увидела слаженную команду управленцев, профессуры и студентов и думаю, что вместе мы выполним поставленные задачи. Приложу максимальные усилия и готова работать семь дней в неделю 24 часа в сутки, чтобы за две недели показать губернатору программу быстрого развития университета. Пусть это звучит амбициозно, но я хочу, чтобы вы увидели, с каким запалом я заступаю на должность», - заключила ректор ПсковГУ.